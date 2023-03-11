搶先發6千！漢來美食發大紅包 再抽東京雙人來回機票

政府全民普發現金6,000元雖已初審過關，但想領到錢恐怕還要再等一些時間。漢來美食餐飲集團搶在政府前先發一波6,000元大紅包，3月13日起，只要下載並成為《來美食APP》會員，就能到APP上搶領總價值6,000元的品牌優惠券，到店消費集點還可抽日本東京雙人來回機票、漢來海港吃到飽餐券。

漢來美食攜手旗下18個餐飲品牌推出的「來美食APP會員特典」為期一個月，會員可至《來美食APP》領取總價值6,000元品牌優惠券，包含精選商品買1送1券、第2件半價優惠券、人氣餐點免費兌換券、百元抵用券等近30項優惠、預計將發出超過百萬張優惠券。

同時，祭出全品牌消費集點抽機票活動，3月13日至4月15日只要到漢來美食旗下餐廳(宴會廳除外)單筆消費滿200元並以《來美食APP》集點即可參加抽獎，獎項有國人最愛的「日本東京雙人來回機票」、還有高人氣「漢來海港平日晚餐券」、「漢來海港平日下午茶券」等好禮，消費次數越多，中獎機會越高。