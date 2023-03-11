快訊

經典賽／中國氣力放盡7局遭澳扣倒 本屆第一隊淘汰出局

40多歲女打AZ疫苗後8天發燒頭痛 引發血栓獲賠60萬救濟金

連3天跌破萬例 今本土+8444、估未來1周不超過9千例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶先發6千！漢來美食發大紅包 再抽東京雙人來回機票

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
漢來美食搶先發6000大紅包，消費再抽日本東京雙人來回機票。圖／漢來美食提供
漢來美食搶先發6000大紅包，消費再抽日本東京雙人來回機票。圖／漢來美食提供

政府全民普發現金6,000元雖已初審過關，但想領到錢恐怕還要再等一些時間。漢來美食餐飲集團搶在政府前先發一波6,000元大紅包，3月13日起，只要下載並成為《來美食APP》會員，就能到APP上搶領總價值6,000元的品牌優惠券，到店消費集點還可抽日本東京雙人來回機票、漢來海港吃到飽餐券。

漢來美食攜手旗下18個餐飲品牌推出的「來美食APP會員特典」為期一個月，會員可至《來美食APP》領取總價值6,000元品牌優惠券，包含精選商品買1送1券、第2件半價優惠券、人氣餐點免費兌換券、百元抵用券等近30項優惠、預計將發出超過百萬張優惠券。

同時，祭出全品牌消費集點抽機票活動，3月13日至4月15日只要到漢來美食旗下餐廳(宴會廳除外)單筆消費滿200元並以《來美食APP》集點即可參加抽獎，獎項有國人最愛的「日本東京雙人來回機票」、還有高人氣「漢來海港平日晚餐券」、「漢來海港平日下午茶券」等好禮，消費次數越多，中獎機會越高。

最狂BUFFET吃到飽「漢來海港自助餐廳」，也配合此次「來美食APP會員特典」，推出超給力優惠，會員除了可以領取滿額抵600元的品牌抵用券，以及購買精選咖啡第2件半價的優惠券外，活動期間使用來美食APP於全台漢來海港餐廳集點消費單筆滿500元，再加碼抽1名送出「日本東京雙人來回機票」，等於一筆消費可以有兩次抽獎機會。

漢來美食「來美食會員特典」活動期間，會員均可在APP上自由領取總價值6千元的品牌優惠券。圖／漢來美食提供
漢來美食「來美食會員特典」活動期間，會員均可在APP上自由領取總價值6千元的品牌優惠券。圖／漢來美食提供

美食 品牌 漢來

延伸閱讀

東京國際食品展參展 屏東館可望創下數10億元效益

東京銀座泡「黑湯」！人氣連鎖飯店「Dormyinn」新分館開幕

Gogoro開工就送大紅包！Gogoro VIVA MIX系列售價調整，立即省6,500元

開工日繼續試手氣！台彩估周一威力彩上看3.7億

相關新聞

賀中華隊首勝！全家便利商店限時2天「霜淇淋、大杯特濃拿鐵」買1送1

賀中華隊昨晚（3月10日）於WBC 世界棒球經典賽擊敗義大利拿下首勝，全家便利商店限時推出買1送1優惠與全民同慶，即日起...

搶先發6千！漢來美食發大紅包 再抽東京雙人來回機票

政府全民普發現金6,000元雖已初審過關，但想領到錢恐怕還要再等一些時間。漢來美食餐飲集團搶在政府前先發一波6,000元...

比利時王室愛用包新貨到！仙子粉、雪酪黃新色都超誘人

經典的存在，意味著將不隨時間、風潮、趨勢的更迭，卻依然保有一份無法替代的優雅。比利時王室愛用品牌Delvaux近日推出新...

週日氣溫驟降！火辣麻辣鍋暖暖身 使用FunNow火鍋節優惠預訂更划算

冷空氣來襲，中央氣象局預測，明晚起將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，這時候最適合吃火辣辣的麻辣鍋，紅湯下肚，一口就暖。...

安海瑟薇美豔現身Versace 這「骨灰級」天后也到場

接續米蘭時裝周、巴黎時裝周之後，精品品牌Versace也在昨日發表了2023秋冬時裝秀。除了有甜美女星安海瑟薇（A...

快筆記！WANPO MADE聯名商品 第二波開賣時間出爐

萬波島嶼紅茶2月與日本知名潮流品牌「HUMAN MADE」推出系列聯名商品，當時台中PARK2草悟廣場聯名快閃店大排長龍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦