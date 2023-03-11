賀中華隊首勝！全家便利商店限時2天「霜淇淋、大杯特濃拿鐵」買1送1

賀中華隊昨晚（3月10日）於WBC 世界棒球經典賽擊敗義大利拿下首勝，全家便利商店限時推出買1送1優惠與全民同慶，即日起至3月12日使用全盈+PAY支付可享Fami!c全家霜淇淋（口味不限）、Let’s Café特濃拿鐵（大杯）買1送1優惠。

力挺棒球賽事，全家便利商店更於3月11、12日持續轉播中華隊賽事，全台共超過1,000家店舖將於3月11日晚間7點、3月12日中午12點一同轉播，可至專屬網頁查詢全台超過1,000間指定店舖（https://www.family.com.tw/marketing/storemapmobile/shop_search_lstr.aspx），與球迷朋友結伴觀賽。