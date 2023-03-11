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賀中華隊首勝！全家便利商店限時2天「霜淇淋、大杯特濃拿鐵」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
賀中華隊昨晚（3月10日）於WBC 世界棒球經典賽擊敗義大利拿下首勝，全家便利商店限時推出買1送1優惠與全民同慶，即日起至3月12日使用全盈+PAY支付可享Fami!c全家霜淇淋（口味不限）、買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
賀中華隊昨晚（3月10日）於WBC 世界棒球經典賽擊敗義大利拿下首勝，全家便利商店限時推出買1送1優惠與全民同慶，即日起至3月12日使用全盈+PAY支付可享Fami!c全家霜淇淋（口味不限）、買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

賀中華隊昨晚（3月10日）於WBC 世界棒球經典賽擊敗義大利拿下首勝，全家便利商店限時推出買1送1優惠與全民同慶，即日起至3月12日使用全盈+PAY支付可享Fami!c全家霜淇淋（口味不限）、Let’s Café特濃拿鐵（大杯）買1送1優惠。

力挺棒球賽事，全家便利商店更於3月11、12日持續轉播中華隊賽事，全台共超過1,000家店舖將於3月11日晚間7點、3月12日中午12點一同轉播，可至專屬網頁查詢全台超過1,000間指定店舖（https://www.family.com.tw/marketing/storemapmobile/shop_search_lstr.aspx），與球迷朋友結伴觀賽。

此外，消費者也可於全家便利商店會員App參加「全家超集棒．點數投注抽」遊戲，使用會員點數888點投下最想應援的國家，立即獲得5元紅利購物金，加碼抽Fami錢包3萬元購物金等指定大獎。

賀中華隊昨晚（3月10日）於WBC 世界棒球經典賽擊敗義大利拿下首勝，全家便利商店限時推出買1送1優惠與全民同慶，即日起至3月12日使用全盈+PAY支付可享Let’s Café特濃拿鐵（大杯）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
賀中華隊昨晚（3月10日）於WBC 世界棒球經典賽擊敗義大利拿下首勝，全家便利商店限時推出買1送1優惠與全民同慶，即日起至3月12日使用全盈+PAY支付可享Let’s Café特濃拿鐵（大杯）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
賀中華隊昨晚（3月10日）於WBC 世界棒球經典賽擊敗義大利拿下首勝，全家便利商店限時推出買1送1優惠與全民同慶，即日起至3月12日使用全盈+PAY支付可享Fami!c全家霜淇淋（口味不限）、買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
賀中華隊昨晚（3月10日）於WBC 世界棒球經典賽擊敗義大利拿下首勝，全家便利商店限時推出買1送1優惠與全民同慶，即日起至3月12日使用全盈+PAY支付可享Fami!c全家霜淇淋（口味不限）、買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店更於3月11、12日持續轉播中華隊賽事，全台共超過1,000家店舖將於3月11日晚間7點、3月12日中午12點一同轉播，可至專屬網頁查詢全台超過1,000間指定店舖。圖／全家便利商店提供
全家便利商店更於3月11、12日持續轉播中華隊賽事，全台共超過1,000家店舖將於3月11日晚間7點、3月12日中午12點一同轉播，可至專屬網頁查詢全台超過1,000間指定店舖。圖／全家便利商店提供
賀中華隊昨晚（3月10日）於WBC 世界棒球經典賽擊敗義大利拿下首勝，全家便利商店限時推出買1送1優惠與全民同慶，即日起至3月12日使用全盈+PAY支付可享Let’s Café特濃拿鐵（大杯）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
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