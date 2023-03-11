比利時王室愛用包新貨到！仙子粉、雪酪黃新色都超誘人

經典的存在，意味著將不隨時間、風潮、趨勢的更迭，卻依然保有一份無法替代的優雅。比利時王室愛用品牌Delvaux近日推出新款Tempête Crusch系列包款，以豐富的色彩和輪廓，展現出歡快且粉嫩的雋永風格。

首次出現在1967年的Tempête包款，從1960年代帆船運動中的帆船吊索得到啟發，因此包款前側翻蓋兩側將具有金屬飾釘並可固定在對應的側邊搭扣上，開闔或扣鎖？各有不同風格。Tempête包款並使用了Delvaux引以為傲的皮革工藝，並使用Calf Souple牛皮或帶有紋理的Crispy牛皮，此外Tempête PM包和Tempête Pochette包則選用了Joy小牛皮，再透過漸變色設計、撞色飾邊、刺繡等不同設計細節，賦予風格的變奏層次。