安海瑟薇美豔現身Versace 這「骨灰級」天后也到場

接續米蘭時裝周、巴黎時裝周之後，美國設計師品牌Versace也在昨日發表了2023秋冬時裝秀。除了有甜美女星安海瑟薇（Anne Hathaway）、查寧塔圖（Channing Tatum）、亞洲名人如李炳憲夫妻出席外，也出現不少「骨灰級名人」現身派對現場。

其中「小安」安海瑟薇就與饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）一同合影，兩人除了鮮明的膚色對比，只見安海瑟薇以鱷魚皮連身迷你短裙搭配恨天高阿哥哥靴大秀美腿，而納斯小子則身穿短版水晶上衣和黑色長靴、水晶刺繡短裙和水晶刺繡長靴，和「小安」互比妖嬌，吸睛指數不分軒輊。