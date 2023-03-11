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安海瑟薇美豔現身Versace 這「骨灰級」天后也到場

聯合報／ 記者釋俊哲 / 即時報導
雖然近年在台灣討論熱度不如亞洲名人，但貨真價值的美國「名媛」、希爾頓家族的Paris Hilton（中）與姐妹Nicky Hilton（右）、家人也出席了昨晚的Versace大秀發表。圖 / 翻攝自 IG@dep_magazine
雖然近年在台灣討論熱度不如亞洲名人，但貨真價值的美國「名媛」、希爾頓家族的Paris Hilton（中）與姐妹Nicky Hilton（右）、家人也出席了昨晚的Versace大秀發表。圖 / 翻攝自 IG@dep_magazine

接續米蘭時裝周、巴黎時裝周之後，美國設計師品牌Versace也在昨日發表了2023秋冬時裝秀。除了有甜美女星安海瑟薇（Anne Hathaway）、查寧塔圖（Channing Tatum）、亞洲名人如李炳憲夫妻出席外，也出現不少「骨灰級名人」現身派對現場。

其中「小安」安海瑟薇就與饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）一同合影，兩人除了鮮明的膚色對比，只見安海瑟薇以鱷魚皮連身迷你短裙搭配恨天高阿哥哥靴大秀美腿，而納斯小子則身穿短版水晶上衣和黑色長靴、水晶刺繡短裙和水晶刺繡長靴，和「小安」互比妖嬌，吸睛指數不分軒輊。

而用「骨灰級」來形容上一世紀的超級巨星雪兒（Cher）阿姨其實並無不敬、更像是致敬雪兒過往的輝煌成就，上一世代的讀者或不清楚，但雪兒可是拿過一座奧斯卡金像、一座葛萊梅、一座艾美獎和三座金球獎的超級天后，含金量爆表；只見雪兒出席大秀時以一身點綴以水晶細節的皮夾克搭配韻律褲，並和另一位同樣是骨灰級天王歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）一同合影。以雪兒即將在五月迎接77歲生日的年紀、再欣賞她維持的凍齡氣色與好身形，只能說：不服？叫你阿嬤出來啦！

雪兒出席大秀時以一身點綴以水晶細節的皮夾克搭配韻律褲，並和另一位同樣是骨灰級天王歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）一同合影。圖 / 翻攝自 IG@cher
雪兒出席大秀時以一身點綴以水晶細節的皮夾克搭配韻律褲，並和另一位同樣是骨灰級天王歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）一同合影。圖 / 翻攝自 IG@cher
安海瑟薇出席Versace大秀時，以鱷魚皮連身迷你短裙搭配恨天高阿哥哥靴、大秀美腿。圖 / 翻攝自 IG@
安海瑟薇出席Versace大秀時，以鱷魚皮連身迷你短裙搭配恨天高阿哥哥靴、大秀美腿。圖 / 翻攝自 IG@
大秀結束後，雪兒並在ig貼出與Versace設計師Donatella Versace的合照，並大讚Donatella是她認識最仁慈也最堅強的女性。圖 / 翻攝自 IG@cher
大秀結束後，雪兒並在ig貼出與Versace設計師Donatella Versace的合照，並大讚Donatella是她認識最仁慈也最堅強的女性。圖 / 翻攝自 IG@cher
安海瑟薇與饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）一同合影，各自展現超閃風格。圖 / 翻攝自 IG@annehathaway
安海瑟薇與饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）一同合影，各自展現超閃風格。圖 / 翻攝自 IG@annehathaway
李炳憲與李珉庭兩夫妻、安海瑟薇（右）昨日都出席了Versace秋冬大秀，以黑色展現野性、優雅與性感。圖 / 翻攝自 IG@annehathaway、216jung（合成圖）
李炳憲與李珉庭兩夫妻、安海瑟薇（右）昨日都出席了Versace秋冬大秀，以黑色展現野性、優雅與性感。圖 / 翻攝自 IG@annehathaway、216jung（合成圖）

時裝周 女星 阿嬤

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