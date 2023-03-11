快筆記！WANPO MADE聯名商品 第二波開賣時間出爐

萬波島嶼紅茶2月與日本知名潮流品牌「HUMAN MADE」推出系列聯名商品，當時台中PARK2草悟廣場聯名快閃店大排長龍，萬波線上商城更因流量過大當機；「地表最潮聯名」風潮持續延燒，3月14日白色情人節當天，萬波將推出第二波聯名飲品「白柚麗雅」，系列周邊開賣時間也確定了。

「白柚麗雅」採用盛產期採收的文旦柚子，將新鮮果肉急速冷凍，鎖住甜味及水分，再搭配天然蜂蜜、麗雅烏龍調製而成，風味清新雅緻。為了設計聯名飲品，萬波特地選用新的原茶「麗雅烏龍」，來自台灣南投茶區的黃金烏龍，茶湯色澤金黃亮麗，風味醇厚高雅；蜂蜜則延請「蜜蜂工坊」為萬波調配出一款獨家蜜方，為飲品畫龍點睛。

此外，萬波也使用這款蜂蜜與麗雅烏龍和金萱青茶進行調製，同步推出「蜂蜜麗雅」、「蜂蜜金萱」。「白柚麗雅」、「蜂蜜麗雅」、「蜂蜜金萱」和「麗雅烏龍」皆將於3月14全台同步開賣。

備受矚目的HUMAN MADE聯名新品，第二波即將開賣包含隨行杯、地墊和杯墊，原訂3月14同步發售，但因為船期延誤，開賣時間略有調整：隨行杯、杯墊延後至3/31開賣，地墊則延後到4/14，當日中午於PARK2草悟廣場聯名快閃店與萬波線上商城同步發售。