快訊

李強當選大陸新任總理 3票反對 8票棄權

帶國一妹開房拍片被抓包…他求妻寫道歉信求饒 法官打臉「無心悔過」

影／他戴神帽領贓款被逮 「三鐵冠軍帽」不保佑做壞事的人！

快筆記！WANPO MADE聯名商品 第二波開賣時間出爐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「白柚麗雅」風味清新雅緻。圖／萬波提供
「白柚麗雅」風味清新雅緻。圖／萬波提供

萬波島嶼紅茶2月與日本知名潮流品牌「HUMAN MADE」推出系列聯名商品，當時台中PARK2草悟廣場聯名快閃店大排長龍，萬波線上商城更因流量過大當機；「地表最潮聯名」風潮持續延燒，3月14日白色情人節當天，萬波將推出第二波聯名飲品「白柚麗雅」，系列周邊開賣時間也確定了。

「白柚麗雅」採用盛產期採收的文旦柚子，將新鮮果肉急速冷凍，鎖住甜味及水分，再搭配天然蜂蜜、麗雅烏龍調製而成，風味清新雅緻。為了設計聯名飲品，萬波特地選用新的原茶「麗雅烏龍」，來自台灣南投茶區的黃金烏龍，茶湯色澤金黃亮麗，風味醇厚高雅；蜂蜜則延請「蜜蜂工坊」為萬波調配出一款獨家蜜方，為飲品畫龍點睛。

此外，萬波也使用這款蜂蜜與麗雅烏龍和金萱青茶進行調製，同步推出「蜂蜜麗雅」、「蜂蜜金萱」。「白柚麗雅」、「蜂蜜麗雅」、「蜂蜜金萱」和「麗雅烏龍」皆將於3月14全台同步開賣。

備受矚目的HUMAN MADE聯名新品，第二波即將開賣包含隨行杯、地墊和杯墊，原訂3月14同步發售，但因為船期延誤，開賣時間略有調整：隨行杯、杯墊延後至3/31開賣，地墊則延後到4/14，當日中午於PARK2草悟廣場聯名快閃店與萬波線上商城同步發售。

全台萬波門市也於3/31同步販售聯名杯墊，只要購買任一飲品即可加購杯墊乙個（僅限門市現場購買，每人每筆消費限購一個），各區門市也將分別販售不同顏色的杯墊，北部灰色、中部綠色、南部紅色。

WANPO MADE聯名商品第二波開賣時間出爐。圖／萬波提供
WANPO MADE聯名商品第二波開賣時間出爐。圖／萬波提供
萬波使用獨家蜂蜜與麗雅烏龍進行調製，推出蜂蜜麗雅。圖／萬波提供
萬波使用獨家蜂蜜與麗雅烏龍進行調製，推出蜂蜜麗雅。圖／萬波提供

延伸閱讀

暴擊少女心！ 全家新品櫻花色「Let’s Café迷你杯」即溶咖啡 「這天」開搶快筆記

阻止不了棕熊偷蜜！他辦「蜂蜜吃到飽buffet」請熊熊試吃 竟意外賣到缺貨

發跡高雄烏弄原生茶飲 原味無糖的回甘人生

手搖買1送1！烏弄開工日推「單品茶買一送一」，7種台灣茶自由選

相關新聞

快筆記！WANPO MADE聯名商品 第二波開賣時間出爐

萬波島嶼紅茶2月與日本知名潮流品牌「HUMAN MADE」推出系列聯名商品，當時台中PARK2草悟廣場聯名快閃店大排長龍...

網推日本旅遊必買清單在這裡！這些神物不要錯過

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「日本熱門購物品項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的日本必買好物有哪些。

歡慶中華隊擊敗義大利！萊爾富推一日限定「指定飲品買1送1」

歡慶WBC 世界棒球經典賽昨天（3月10日）中華隊奪勝，以11：7擊敗義大利，首勝開張，令全台球迷熱血沸騰，萊爾富也歡慶...

看好中部頂級料理與私人宴客商機 金悅軒首推預約私廚

中部中小企業聚集，也是台商大本營，看好頂級料理與私人宴客市場商機，台中粵菜名店「金悅軒」宣布成立預約私廚，除了可品嚐隨著...

賀中華隊戰勝義大利！7-ELEVEN一日限定「指定CITY飲品買1送1」

慶祝WBC世界棒球經典賽分組賽今晚（3月10日）中華隊力克義大利拿下首勝，7-ELEVEN線上線下推優惠同歡慶，門市於3...

奧斯卡綠色VVIP房解密 背後金主原來一直是他！

每年的奧斯卡金像獎總是令人期待，尤其今年更有《媽的多重宇宙》、《貓王艾維斯》、《伊尼舍林的女妖》、《捍衛戰士：獨行俠》等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦