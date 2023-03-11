歡慶中華隊擊敗義大利！萊爾富推一日限定「指定飲品買1送1」

歡慶WBC 世界棒球經典賽昨天（3月10日）中華隊奪勝，以11：7擊敗義大利，首勝開張，令全台球迷熱血沸騰，萊爾富也歡慶這個令人感動的時刻，3月11日當天推出「限時1天快閃優惠」，無糖雪碧（寶特瓶）、悅氏Light鹼性水皆享買1送1，百事可樂買1送1更加碼延長至3月17日，與全民同慶奪勝的喜悅。

隨著2023最大的國際棒球盛事「WBC 世界棒球經典賽」開打，無不牽動球迷神經，昨天（3月10日）中華隊對戰義大利，精采賽事扣人心弦，戰況膠著直至8局下半的一支3分砲，奠定勝基，終場以11：7擊敗義大利。萊爾富為中華隊喝采，今天（3月11日）祭出「限時1天快閃」，百事可樂、無糖雪碧寶特瓶、悅氏Light鹼性水皆享買1送1，其中百事可樂買1送1優惠更加碼延長至3月17日，萊爾富邀全民一起喝百事可樂為中華隊集氣。 歡慶中華隊擊敗義大利奪勝，萊爾富3月11日即日起至3月17日推出百事可樂買1送1限時優惠。圖／萊爾富提供