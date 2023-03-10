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賀中華隊戰勝義大利！7-ELEVEN一日限定「指定CITY飲品買1送1」
慶祝WBC世界棒球經典賽分組賽今晚（3月10日）中華隊力克義大利拿下首勝，7-ELEVEN線上線下推優惠同歡慶，門市於3月11日推出一日限定優惠，包括CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PRIMA精品美式咖啡同品項買1送1優惠。
OPEN POINT App「行動隨時取」同步於3月11日祭出一日限定優惠活動，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡（限量5萬組）、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾（限量1萬組）同品項買2送2優惠；另有Cheers EX強氣泡水500ml買2送2、指定樂事洋芋片6件75折優惠（各限量2萬組），歡迎全民繼續為中華隊加油打氣、贏球樂事。foodomo外送平台則推出不限新、舊戶輸入專屬優惠碼「中華好勇」優惠碼，外送購買金額達該店家低消門檻，享運費0元優惠(每帳號限使用一次，限量1.000組，限3月11日使用）。
WBC 2023世界棒球經典賽，7-ELEVEN力挺中華隊，獨家取得WBC官方授權通路，除推出「WBC世界棒球經典賽紀念」周邊商品快閃購，更獨家開發紀念周邊商品、WBC三支付滿額立折優惠，同步取得愛爾達電視台授權於指定門市OPEN!CHANNEL數位看板聯播網直播WBC 2023世界棒球經典賽；7-ELEVEN同時在台中洲際棒球場設置活動攤位，邀請全民一起為中華隊加油。
●附註：同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶及精品咖啡限指定門市販售及兌領，會員限購組數、兌領期限相關資訊，請見OPEN POINT App說明。活動商品及其他未盡事宜，請依7-ELEVEN官網公告為主。
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