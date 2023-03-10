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陳建仁出席「梵蒂岡圖書館藏」暨「明清宮廷藏書」展

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
行政院長陳建仁（左）偕夫人蘿鳳蘋（右）今晚出席「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式。記者林俊良／攝影
行政院長陳建仁（左）偕夫人蘿鳳蘋（右）今晚出席「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式。記者林俊良／攝影

行政院長陳建仁與梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼總主教、故宮博物院院長蕭宗煌等雙方貴賓，今晚共同主持「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式。

梵蒂岡宗座圖書館係教皇藏書所在，成立於十五世紀中葉，旨在彙集「所有足以榮耀教皇與教廷之拉丁與希臘文字作品」，「為知識分子提供共同的便利」，為全球歷史最悠久、最重要的研究圖書館之一。館藏除神學、宗教作品之外，文學、史學、藝術、法學、哲學、科學等類著作亦極浩博，尤以舊抄本、古印本最具特色，素負「文明寶庫」、「人類記憶」盛譽。

與梵蒂岡宗座圖書館發展時期相當的中國明清兩代皇室藏書，論質論量均頗為可觀。明代宮廷藏書集中了宋代以降皇室舊藏菁華，兼以諸帝多次訪求天下遺書，內府刻書亦盛，藏書規模遠勝前世。清承明代遺緒，猶不斷博采充實，復經康乾百餘載興盛文教之蓬勃發展，內府纂修編刊圖籍尤不遺餘力，禁城殿閣藏書益趨宏富，可謂為中國宮廷藏書史的鼎盛時期。

台北故宮舉辦「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」與「明清宮廷藏書」兩項展覽，乃首度同時展陳西方與華夏歷史文化脈絡中的珍稀古籍，期使觀眾對於羅馬教廷與中國皇家藏書文化之異同獲致進一步瞭解。前者依時為序，藉由各階段入藏的圖籍文物，勾勒梵蒂岡宗座圖書館自肇建以迄今茲的發展圖景；後者與之互映，以明、清兩代內府收藏、編纂、刊印的代表性古籍珍本，介述其典藏遞嬗源流、內容及特色。

行政院長陳建仁今晚出席「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式致詞。記者林俊良／攝影
行政院長陳建仁今晚出席「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式致詞。記者林俊良／攝影
行政院長陳建仁今晚出席「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式致詞。記者林俊良／攝影
行政院長陳建仁今晚出席「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式致詞。記者林俊良／攝影
梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼總主教出席「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式致詞。記者林俊良／攝影
梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼總主教出席「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式致詞。記者林俊良／攝影
行政院長陳建仁（右三）偕夫人蘿鳳蘋（右二）與梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼總主教（左二）、故宮博物院院長蕭宗煌（左三）等雙方貴賓，今晚共同主持「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式。記者林俊良／攝影
行政院長陳建仁（右三）偕夫人蘿鳳蘋（右二）與梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼總主教（左二）、故宮博物院院長蕭宗煌（左三）等雙方貴賓，今晚共同主持「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式。記者林俊良／攝影
行政院長陳建仁（左）偕夫人蘿鳳蘋（右）今晚出席「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式。記者林俊良／攝影
行政院長陳建仁（左）偕夫人蘿鳳蘋（右）今晚出席「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式。記者林俊良／攝影
我行政院長陳建仁（中）偕夫人蘿鳳蘋（右）與故宮博物院院長蕭宗煌（左）等貴賓，今晚共同主持「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式。記者林俊良／攝影
我行政院長陳建仁（中）偕夫人蘿鳳蘋（右）與故宮博物院院長蕭宗煌（左）等貴賓，今晚共同主持「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展開幕儀式。記者林俊良／攝影

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