奧斯卡綠色VVIP房解密 背後金主原來一直是他！

每年的奧斯卡金像獎總是令人期待，尤其今年更有《媽的多重宇宙》、《貓王艾維斯》、《伊尼舍林的女妖》、《捍衛戰士：獨行俠》等多部強片，更讓人引頸期盼：楊紫瓊會否有望拿下小金人獎座？成為本次奧斯卡超熱話題。

但你可知道，在頒獎典禮時，除了會場現場與觀禮座位，還存在一處為了年度VVIP們所存在的隱密空間？這處名為「綠坊休息室」（Greenroom）的空間，不僅一般人無法入內，就算再富有、再有影響力也無法任意踏入，因為空間是專門為當年提名的重量級明星以及頒獎人們所提供，而這個為「小金人」們存在的空間背後也有一位贊助「金主」，正是長年推動電影藝術文化不遺餘力、瑞士鐘表的佼佼者：勞力士（ROLEX）所負責。

由於勞力士（ROLEX）一向不參與任何主動的商業置入，因為電影中明星們配戴的表款皆為真心的自發性選擇，同時勞力士（ROLEX）並邀請多位當代電影大導如詹姆斯卡麥隆（James Cameron）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）擔任品牌代言人，更進一步與奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）、美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）合作，以此來看，勞力士（ROLEX）真正嘗試推動的並非直觀的表款零售，更在於電影文化的深植，以及長遠性、「第八藝術」的推動。

而雖然奧斯卡還沒正式舉行，勞力士（ROLEX）今日也正式公開了2023年奧斯卡金像獎「綠坊休息室」的空間設計：室內佈置整體從「雨林」得到啟發，因此將各式熱帶植物化為空間點綴，並加以多樣舒適、線條流暢的訂製傢俱；值得一提的是：勞力士（ROLEX）並強調，室內裝潢所使用的纖維、陶瓷與玻璃皆為可持續原料，以善盡ESG、永續的時代價值，同時品牌經典的Oyster Perpetual Datejust 36（蠔式恒動日誌型36）表款也將現身休息室中。