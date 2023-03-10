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奧斯卡綠色VVIP房解密 背後金主原來一直是他！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
每年的奧斯卡金像獎都是年度影壇盛事，而在「小金人」背後的VIP空間「綠坊休息室」，背後也有一位一路走來、始終如一的堅定贊助。圖／ROLEX提供（合成圖）
每年的奧斯卡金像獎都是年度影壇盛事，而在「小金人」背後的VIP空間「綠坊休息室」，背後也有一位一路走來、始終如一的堅定贊助。圖／ROLEX提供（合成圖）

每年的奧斯卡金像獎總是令人期待，尤其今年更有《媽的多重宇宙》、《貓王艾維斯》、《伊尼舍林的女妖》、《捍衛戰士：獨行俠》等多部強片，更讓人引頸期盼：楊紫瓊會否有望拿下小金人獎座？成為本次奧斯卡超熱話題。

但你可知道，在頒獎典禮時，除了會場現場與觀禮座位，還存在一處為了年度VVIP們所存在的隱密空間？這處名為「綠坊休息室」（Greenroom）的空間，不僅一般人無法入內，就算再富有、再有影響力也無法任意踏入，因為空間是專門為當年提名的重量級明星以及頒獎人們所提供，而這個為「小金人」們存在的空間背後也有一位贊助「金主」，正是長年推動電影藝術文化不遺餘力、瑞士鐘表的佼佼者：勞力士（ROLEX）所負責。

由於勞力士（ROLEX）一向不參與任何主動的商業置入，因為電影中明星們配戴的表款皆為真心的自發性選擇，同時勞力士（ROLEX）並邀請多位當代電影大導如詹姆斯卡麥隆（James Cameron）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）擔任品牌代言人，更進一步與奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）、美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）合作，以此來看，勞力士（ROLEX）真正嘗試推動的並非直觀的表款零售，更在於電影文化的深植，以及長遠性、「第八藝術」的推動。

而雖然奧斯卡還沒正式舉行，勞力士（ROLEX）今日也正式公開了2023年奧斯卡金像獎「綠坊休息室」的空間設計：室內佈置整體從「雨林」得到啟發，因此將各式熱帶植物化為空間點綴，並加以多樣舒適、線條流暢的訂製傢俱；值得一提的是：勞力士（ROLEX）並強調，室內裝潢所使用的纖維、陶瓷與玻璃皆為可持續原料，以善盡ESG、永續的時代價值，同時品牌經典的Oyster Perpetual Datejust 36（蠔式恒動日誌型36）表款也將現身休息室中。

至於今年2023的奧斯卡金像獎將由哪一位影帝影后勝出，最佳影片又將由《阿凡達：水之道》、《伊尼舍林的女妖》、《貓王艾維斯》、《媽的多重宇宙》、《女人們的談話》、《捍衛戰士：獨行俠》…哪一部拿下？且期待台灣時間3月13日舉辦的頒獎典禮，拭目以待！

綠坊休息室（Greenroom）的空間專門為當年提名的重量級明星以及頒獎人們所提供，頒獎人與提名人將可在此休憩、盡情交流。圖／ROLEX提供
綠坊休息室（Greenroom）的空間專門為當年提名的重量級明星以及頒獎人們所提供，頒獎人與提名人將可在此休憩、盡情交流。圖／ROLEX提供
除了贊助奧斯卡金像獎，勞力士同時也是奧斯卡理事會獎的獨家贊助商，為推動電影產業不遺餘力。圖／ROLEX提供
除了贊助奧斯卡金像獎，勞力士同時也是奧斯卡理事會獎的獨家贊助商，為推動電影產業不遺餘力。圖／ROLEX提供
勞力士一向與奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）、美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）緊密合作，進而長遠推動「第八藝術」的廣泛影響。圖／ROLEX提供
勞力士一向與奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）、美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）緊密合作，進而長遠推動「第八藝術」的廣泛影響。圖／ROLEX提供
第95屆、2023年的「奧斯卡」頒獎典禮，將在台灣時間3月13日（一）於美國洛杉磯舉行。圖／ROLEX提供
第95屆、2023年的「奧斯卡」頒獎典禮，將在台灣時間3月13日（一）於美國洛杉磯舉行。圖／ROLEX提供
電影名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）為勞力士品牌代言人。圖／ROLEX提供
電影名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）為勞力士品牌代言人。圖／ROLEX提供

電影 勞力士 品牌

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