奧斯卡綠色VVIP房解密 背後金主原來一直是他！

每年的奧斯卡金像獎總是令人期待,尤其今年更有《媽的多重宇宙》、《貓王艾維斯》、《伊尼舍林的女妖》、《捍衛戰士:獨行俠》等多部強片,更讓人引頸期盼:楊紫瓊會否有望拿下小金人獎座?成為本次奧斯卡超熱話題。

但你可知道,在頒獎典禮時,除了會場現場與觀禮座位,還存在一處為了年度VVIP們所存在的隱密空間?這處名為「綠坊休息室」(Greenroom)的空間,不僅一般人無法入內,就算再富有、再有影響力也無法任意踏入,因為空間是專門為當年提名的重量級明星以及頒獎人們所提供,而這個為「小金人」們存在的空間背後也有一位贊助「金主」,正是長年推動電影藝術文化不遺餘力、瑞士鐘表的佼佼者:勞力士(ROLEX)所負責。

由於勞力士(ROLEX)一向不參與任何主動的商業置入,因為電影中明星們配戴的表款皆為真心的自發性選擇,同時勞力士(ROLEX)並邀請多位當代電影大導如詹姆斯卡麥隆(James Cameron)、馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)擔任品牌代言人,更進一步與奧斯卡電影博物館(Academy Museum of Motion Pictures)、美國電影藝術與科學學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)合作,以此來看,勞力士(ROLEX)真正嘗試推動的並非直觀的表款零售,更在於電影文化的深植,以及長遠性、「第八藝術」的推動。

而雖然奧斯卡還沒正式舉行,勞力士(ROLEX)今日也正式公開了2023年奧斯卡金像獎「綠坊休息室」的空間設計:室內佈置整體從「雨林」得到啟發,因此將各式熱帶植物化為空間點綴,並加以多樣舒適、線條流暢的訂製傢俱;值得一提的是:勞力士(ROLEX)並強調,室內裝潢所使用的纖維、陶瓷與玻璃皆為可持續原料,以善盡ESG、永續的時代價值,同時品牌經典的Oyster Perpetual Datejust 36(蠔式恒動日誌型36)表款也將現身休息室中。