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限時3天球迷快搶！7-ELEVEN限量開賣「中華英雄紀念球、經典女孩紀念球」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起至3月12日7-ELEVEN門市開賣限量中華英雄紀念球。圖／7-ELEVEN提供
即日起至3月12日7-ELEVEN門市開賣限量中華英雄紀念球。圖／7-ELEVEN提供

世界棒球經典賽（WBC）火熱開打，即日起至3月12日限時3天7-ELEVEN門市開賣限量中華英雄紀念球及經典女孩紀念球，熱血球迷快衝收藏！

即日起至3月12日7-ELEVEN門市開賣限量中華英雄紀念球，共推出包括王建民、彭政閔、王威晨、李振昌、張育成、胡智爲、陳冠宇、江坤宇、郭天信、鄭宗哲等10款，限量經典女孩紀念球則推出林襄、峮峮、籃籃、短今、艾璐、Yuri、小映、瑟七、賴可、孟潔共10大經典女孩款，每款售價600元。

即日起至3月12日7-ELEVEN門市開賣限量經典女孩紀念球。圖／7-ELEVEN提供
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