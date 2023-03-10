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田馥甄自嘲年紀大肌膚常出狀況 不服老靠防曬與愛保養

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
理膚寶水代言人田馥甄，出席品牌活動。圖／理膚寶水提供
理膚寶水代言人田馥甄，出席品牌活動。圖／理膚寶水提供

保養肌膚沒有秘訣，就是要隨時注意自己的膚質狀況。近期，也因為氣候的轉變巨大，導致許多人的肌膚出現敏感的狀況。默默在演藝圈辛勤耕耘的田馥甄，更透露已經超過38歲，但卻一直在肌膚保養上尋求「轉肌」，於華山出席法國保養品牌理膚寶水的記者會活動，分享自己的不服老轉肌秘密。

田馥甄以代言人的身分出席理膚寶水活動，和大家分享自己的「轉肌 由理開始」的肌膚養護方法。即將迎接40歲的田馥甄，在記者會上透露自己是非常喜愛戶外活動的人，本身肌膚混合偏敏感的膚質，自己笑稱隨著年紀越大肌膚常出現狀況越明顯，流汗、太陽大，都會使肌膚泛紅、過敏的症狀出現。

現場也請到專業醫師，為大家找尋肌膚的有理轉肌。Hebe也表示，自己出門時，會做好各種防曬，最重要的就是出門時擦理膚寶水，並且出門時，如果遇到肌膚乾癢時，隨時都會拿出理膚寶水保濕噴霧出來急救。

回家後，更要加強肌膚的護理，使用「理膚寶水B5繃帶精華」讓肌膚搭起修護的橋樑，最後輔以「＃B5繃帶凝乳」或「＃B5+萬用霜」加強保濕及加強局部的急救。讓肌膚的狀況可以更穩定健康，當肌膚穩定之後，就會散發彈潤透亮，讓膚況更佳。

理膚寶水在華山打造理膚寶水修復水療概念中心。圖／理膚寶水提供
理膚寶水在華山打造理膚寶水修復水療概念中心。圖／理膚寶水提供
理膚寶水代言人田馥甄，出席品牌活動。圖／理膚寶水提供
理膚寶水代言人田馥甄，出席品牌活動。圖／理膚寶水提供
理膚寶水代言人田馥甄，出席品牌活動。圖／理膚寶水提供
理膚寶水代言人田馥甄，出席品牌活動。圖／理膚寶水提供
理膚寶水B5全面修復凝乳／40ml／990元。圖／理膚寶水提供
理膚寶水B5全面修復凝乳／40ml／990元。圖／理膚寶水提供

記者會 醫師 防曬

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