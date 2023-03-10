浮世繪大浪、維納斯誕生、普普藝術金髮女郎、戴帽男人與綠蘋果…都入錶 SWATCH與四大博物館聯名發表全新藝術系列

SWATCH與四大博物館聯名發表全新藝術系列。圖／SWATCH提供

藝術聯名這件事，只有SWATCH能夠超越SWATCH。

歡慶40周年的SWATCH，繼MoMA、羅浮宮、龐畢度…之後，又與四大博物館合作，推出七支聯名藝術錶款。

這場Art Journey是從春寒料峭的里斯本啟動。為什麼是里斯本？品牌負責藝術的SWATCH Art Peace Hotel的CEO Carlo Giordanetti解釋，幽默版是每個合作的博物館都頂尖，選在任何一個城市，會得罪其他，但其實里斯本這座的歐洲最西邊首都，有豐富的文化底蘊，融合歷史與當代的建築與古蹟，獨特臨海的七丘之城的氛圍…，是再適合不過了。

SWATCH全球CEO Alain Villard（左）、品牌負責藝術的SWATCH Art Peace Hotel的CEO Carlo Giordanetti。圖／SWATCH提供

●修道院內的藝術大師傑作發表會

全球發表會選在里斯本近郊的Convento do Beato，這裡的前身是16世紀的「比托修道院」。SWATCH全球CEO Alain Villard開場一一細數這些年來品牌在藝術聯名上的成果，從1984年設計師兼藝術家Kiki Picaso開始，接著Keith Haring、Vivian Westwood，到2011年上海Art Peace Hotel開放。2018年跟博物館合作，讓客人有機會輕鬆將藝術傑作穿戴在身上。

●四大博物館的七大藝術名錶

Carlo接棒介紹今年的新款。非常「慎重」與「厚工」地邀請全球五大藝術機構的代表來到現場。導覽後，原本拱門下的畫作背板一推開，立即化身專屬裝置藝術空間。

適逢「普普藝術巨匠」羅伊李奇登斯坦（Roy Lichtenstein，1923-1997）的百歲冥誕，與紐約MoMA合作挑選是的「GIRL」與「白日幻想曲」，深藍和鮮黃的色彩無比搶眼，表面都是金髮女郎臉部特寫。裝置牆面分別是一頂頂金髮，與懸掛的爵士樂音符。

為了歡慶「超現實主義大師」馬格利特（René Magritte，1898-1967）125歲生日，與馬格利特基金會合作「男人之子」與「影像的背叛」。前者大家一定都看過，戴禮帽的西裝男子、臉卻被綠蘋果遮住，蘋果臉成為表面。Carlo開玩笑說，「這是一支上面有Apple的SWATCH，但不是Apple SWATCH」。裝置空間完全重現畫作，多了滿地的綠蘋果。「影像的背叛」，純白錶身襯托表面的煙斗，裝置是鑲嵌煙斗的木牆。

大名鼎鼎的葛飾北齋（1760-1849），最重要的浮世繪經典「神奈川沖浪裏」，目前收藏在阿布達比羅浮宮，這應該是全世界最知名的海浪。錶面與錶身就是海浪的直切。裝置空間內藍白滔天巨浪改以布幔和浪濤聲呈現。

說到文藝復興，一定是佛羅倫斯的烏菲茲美術館。波提切利（Sandro Botticelli ，1445 -1510）的「維納斯的誕生」錶面選擇風神們，「春」的表面是綠葉與花朵，滿滿的春季與生命的喜悅，以粉藍和粉紅表帶詮釋。「維納斯的誕生」裝置空間垂掛了各色玫瑰，「春」則有旋轉小天使準備射出愛的箭弩。

SWATCH與四大博物館聯名發表全新表款，打造人人都可穿戴的藝術傑作。圖／SWATCH提供

SWATCH「男人之子」表款。圖／SWATCH提供

SWATCH「維納斯的誕生」表款。圖／SWATCH提供

●人人可以穿戴的藝術傑作

Carlo一結束說明，全場觀眾立即排隊湧入七個裝置空間賞錶，每個空間都是絕佳的「網紅拍照打卡點」，大家輪流拿個綠蘋果遮臉、師法馬格利特的蘋果臉。

日本卜派雜誌的紳士前輩說，他最想擁有的一支是普普藝術經典的「白日幻想曲」。WWD的潮男說當然想要「神奈川沖浪裏」。泰國年輕網紅彼特說，「男人之子」超酷！ CEO Alain則表示：「如果是當下，我會欣賞『白日幻想曲』，這真是普普藝術的精髓與價值」。