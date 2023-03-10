Rosé、Rosie Huntington都愛用 黑色旅行包又潮又時尚

有時候就是有種心情，拿了背包就開始一趟三天兩夜的小旅行，這時候除了信用卡和墨鏡，更多時候你需要一顆手提的大容量旅行包。而近日便有一款手提新包先後為Blackpink的Rosé、超模蘿西杭亭頓（Rosie Huntington）、中國女星劉令姿配戴使用，堪稱2023必備的旅行IT款！

其中Blackpink的Rosé是在街拍時，以黑色短夾克、休閒褲搭配這顆超大旅行包；蘿西杭亭頓則穿上長版大風衣搭配長裙、墨鏡、高跟鞋；劉令姿則是站在歐洲街角，長版西裝跟黑色長褲，加上手提的黑色大包，展現宛如超模的不科學九頭身比例。原來這款手提包出自Saint Laurent的ES GIANT絎縫皮革旅行袋，由小牛皮打造的包款具備雙長手柄和可拆卸皮革肩帶，同時內外側飾以絎縫拼接，宛如鑽石般優雅。無論是三天兩夜、四天三夜小旅行，一「卡」在手、風格上手。