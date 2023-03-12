美食美景雙享受 全台熱門老街就在這！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「老街」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台八大熱門老街有哪些。充滿復古情懷的老街，不只好逛也好吃，常常能在其中找到許多在地美食，享受不同縣市的文化風光，就讓我們來看一看，有哪些熱門的老街，適合在假日時享受一趟充滿文化及美食的放鬆之旅吧！鹿港、三峽老街特色美食口味選擇多 淡水、九份老街浪漫美景受關注 ▲ 全台八大熱門老街 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 鹿港老街昔日「一府二鹿」的鹿港，除了是文化重鎮外，美食也名不虛傳，其中麵線糊更是有名，在鹿港老街的「一級戰區」中屹立不搖。但鹿港老街最為人樂道的除了眾多店家的特色美食，逢假日湧入的大量人潮往往把街道擠得水洩不通，不少擠在人群中動彈不得的無奈遊客拍照打卡，顯見老街的熱門景況。

NO2. 淡水老街淡水老街鄰近許多古蹟景點，在黃昏時還能欣賞到港邊的日落，是十分浪漫的地方，同時也有許多特色美食，如魚丸就是網友十分推薦的品項，並表示「魚丸就是要吃包餡的」，推薦遊客可以嘗試看看。

NO3. 九份老街九份以礦業起家，佈滿階梯、紅燈籠點綴的老街可看出昔日風光，在散步的同時還能欣賞山林的美景。除了人文自然景觀外，老街中的美食「芋圓」也是不少網友認為造訪必嚐的美食，表示Q彈有嚼勁的芋圓配上眼前美麗的風景是享受九份的一大推薦！

NO4. 三峽老街三峽老街附近有著名的清水祖師廟，可以體驗到當地民俗特色，不少饕客更是為遠近馳名的金牛角而紛至沓來，除了香氣逼人外還有許多口味，能滿足不同喜好的人，但也容易讓人陷入選擇障礙

NO5. 安平老街身為文化重鎮的府城台南同時也是充滿許多美食的寶地，在安平必吃的小吃之一便是魚皮湯，不管遊客或在地人都愛吃，而且不少店家從早上就開始營業，網友表示「一碗肉燥飯配上魚皮湯，台南人的早餐就是這麼營養又簡單！」認為有空到台南走走的話一定要試一下！

老街不管是在文化或是美食方面，都可以帶來耳目一新的感受，十分適合闔家大小一同出遊，適合假日的時候抽空造訪。下次要去不同縣市玩的時候不如就將老街納入規劃之中，體驗看看當地的歷史文化及特色美食吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台老街」相關討論則數。觀測期間：2022/11/15-2023/02/15，共三個月觀測來源： 討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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