網推日本旅遊必買清單在這裡！這些神物不要錯過

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「日本熱門購物品項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的日本必買好物有哪些。隨著疫情趨緩，越來越多人等不及要出國玩了！其中日本是熱門的旅遊目的地之一，除了好玩、好吃外也很好買，而大家都有一長串自己必買的購物清單，就讓我們來看看有哪些在網上受到熱議的品項，是網友們認為去日本時必買的特殊或實用小物吧！季節、地區限定伴手禮值得紀念 必買日本限定化妝品及藥妝！ ▲ TOP6日本熱門購物品項 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 伴手禮許多人至外國旅遊都會購買美味的小點心當伴手禮，尤其日本在不同季節、地區會推出不同的口味，如東京晴空塔限定的愛心圖案Tokyo Banana、各種季節限定的ROYCE巧克力，都很受到歡迎，是很適合當作到某地遊玩的紀念品，也適合當作送人的禮物。

NO2. 化妝品日本製的化妝品十分有名，因為價格較便宜，許多民眾到日本旅遊時，會購買較大量的化妝品來「囤貨」。除此之外，還會有一些尚未在台灣販售的口紅、眼影色號或品牌，讓網友紛紛表示可以有更多的選擇找到適合自己的化妝品。

NO3. 藥妝各類藥物與生活用品也是網友熱議的必買品項，其中因台灣的藥物進口規定較嚴格，許多網友提到自己心目中的好用藥品無法在國內買到，因此建議把握至日本旅遊的機會順便買一些藥物。另外，受到疫情影響，口罩也成為日常生活中的必買物品之一，而日系口罩因顏色襯膚色、造型好看等原因也十分受到大眾青睞。

NO4. 家電由於價格較便宜，家電也獲得不少討論聲量，其中較方便攜帶的吹風機及除蟎吸塵器較受熱議，網友在社群討論區中分享「推電子鍋價差很大」、「蠻多朋友去日本帶TOTO免治馬桶回來」，另外也有人推薦「搭遊輪扛貨，不限重跟大小」提供想去日本搬各種家電用品回台灣的人一些不同的旅遊選擇。

NO5. 衣服在日本能以優惠的價格買到許多受歡迎的日系品牌，因此有許多網友研究如何才是最便宜的買法，有網友表示「日本就是七到八月還有十二月下旬至一月下旬能大買」，這些時段是許多品牌清倉的時間，若想花更少錢，可要好好把握這段黃金時間！

NO6. 玩具身為動漫、遊戲文化重鎮的日本有許多周邊商品，其中，公仔、模型等玩具更是受歡迎，較優惠的價格與較新的款式便成為吸引網友特地前往購買的一大誘因。另外，熱絡的二手交易市場也讓網友感嘆「日本要挖二手的才划算，超便宜！」但也有網友表示其實購買公仔並不划算，因為「行李箱是一個問題，如果盒子過大會壓縮行李空間」，除非不介意為了存放多花一筆錢，建議對相關物品有興趣的旅客可以多考慮不同面向再決定是否要購買。

日本好用的神物實在是太多了！下次到日本玩的時候不妨買一些網友們熱議的品項，從自己可以使用的好用神物，到送人不失面子的各式伴手禮都是非常棒的選項，相信這些都是能讓你的日本旅行收穫更加豐富的戰利品！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「日本必買」相關討論則數。觀測期間：2022/11/22-2023/02/22，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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