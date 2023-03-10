為中華隊加油！萊爾富「全民瘋棒球」限時5天指定商品下殺5折起

世界棒球經典賽火熱開打，萊爾富挺中華隊，即日起全台門市文宣除了更換成棒球主題、營造主辦國氛圍，3月14日前更推出「全民瘋棒球」優惠活動，逾50款指定人氣零食、飲品等下殺5折起，為中華隊加油。

令球迷期盼已久的第五屆世界棒球經典賽（WBC）已在日前點燃戰火，這也是台灣間隔10年後再次獲得預賽主辦權，點燃大眾心中的棒球魂。萊爾富為中華隊集氣，即日起全台門市文宣更換成棒球主題，3月14日前更祭出「全民瘋棒球」優惠活動，指定零食、飲品等逾50款人氣商品下殺5折起，包括UCC無糖黑咖啡、Mountain Dew激浪汽水推買1送1；大瓶裝900mL的樂法私藏經典紅茶與樂法私藏黃金麥茶、歐維氏巧克力跳跳糖莓果慕斯風味、黑雷神浪漫草莓巧克力風味餅乾、黑雷神幸福奶油巧克力風味餅乾、不二家心型可可等第2件只要1元。

今晚（3月10日）將迎戰義大利隊，萊爾富邀全民一起大啖「義大利麵」，凡於門市購買Mi Piace系列義大利麵，搭配售價35元的原萃冷萃金萱烏龍、水蠻牛維他命B補給氣泡飲料、售價33元的樂法來杯優多綠茶等指定飲品即可現省10元，會員還可再享Hi點5倍送，活動優惠至4月4日。

同一期間，會員於門市單筆消費滿百元（不含指定商品及代收代售），還可獲得一張小白單，憑該小白單序號至活動網頁完成登錄以及投票，即可參加抽獎活動，有機會獲得王品集團500元、王品集團1,000元商品卡、茶具組、露營置物架、悶煮鍋等多項好禮，中獎名單將於4月19日在萊爾富官網公告。