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全臉示人商機無限！迪奧、TOM FORD搶推遮瑕度超高底妝

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
TOM FORD時尚柔霧高訂遮瑕膏／2,500元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD時尚柔霧高訂遮瑕膏／2,500元。圖／TOM FORD提供

口罩幾乎全面解封，雖然大家都還是習慣戴著口罩，但許多業者預估，越接近夏天，戴口罩的比例也會降低，讓許多化妝品業者都搶攻脫罩商機，讓過去3年一直很難推廣銷售的底妝類產品，眾多品牌全面推出新品或升級款，迪奧一口氣推出兩款迪奧超完美持久飾底乳，以及遮瑕專用的迪奧超完美持久遮瑕乳；TOM FORD也推出時尚柔霧高訂遮瑕膏；

迪奧全新升級迪奧超完美持久飾底乳，作為底妝的第一步打底，推出柔光與柔霧兩款質地，更強調含有花萃保養成分、高濃度玻尿酸，讓上妝同時保濕。超完美持久柔光飾底乳有著SPF 20++防曬係數，多加有朱槿花萃能提亮膚色，適合在粉底液前使用；超完美持久柔霧飾底乳則多增加玫瑰果精萃，能柔焦毛孔，肌膚更為無瑕疵。

同步升級的還有迪奧超完美持久遮瑕乳，加強添加純淨花萃成分，能夠修飾黑眼圈、局部泛紅暗沉及瑕疵，搭配精準刷頭，如眼下、鼻翼等部位，更能加強遮瑕。

TOM FORD也新推出時尚柔霧高訂遮瑕膏，有著奶油霜狀質地，一抹就能遮瑕，還有著高遮瑕霧面妝效，卻添加玻尿酸及維他命E，持續讓肌膚能夠水潤保濕，一擦上去就能讓妝容更趨完美。

迪奧超完美持久底妝系列，陸續推出升級款。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久底妝系列，陸續推出升級款。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久柔霧飾底乳／2,150元。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久柔霧飾底乳／2,150元。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久遮瑕乳／1,650元。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久遮瑕乳／1,650元。圖／迪奧提供

口罩

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