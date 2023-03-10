聽新聞
test
0:00 / 0:00
全臉示人商機無限！迪奧、TOM FORD搶推遮瑕度超高底妝
口罩幾乎全面解封，雖然大家都還是習慣戴著口罩，但許多業者預估，越接近夏天，戴口罩的比例也會降低，讓許多化妝品業者都搶攻脫罩商機，讓過去3年一直很難推廣銷售的底妝類產品，眾多品牌全面推出新品或升級款，迪奧一口氣推出兩款迪奧超完美持久飾底乳，以及遮瑕專用的迪奧超完美持久遮瑕乳；TOM FORD也推出時尚柔霧高訂遮瑕膏；
迪奧全新升級迪奧超完美持久飾底乳，作為底妝的第一步打底，推出柔光與柔霧兩款質地，更強調含有花萃保養成分、高濃度玻尿酸，讓上妝同時保濕。超完美持久柔光飾底乳有著SPF 20++防曬係數，多加有朱槿花萃能提亮膚色，適合在粉底液前使用；超完美持久柔霧飾底乳則多增加玫瑰果精萃，能柔焦毛孔，肌膚更為無瑕疵。
同步升級的還有迪奧超完美持久遮瑕乳，加強添加純淨花萃成分，能夠修飾黑眼圈、局部泛紅暗沉及瑕疵，搭配精準刷頭，如眼下、鼻翼等部位，更能加強遮瑕。
TOM FORD也新推出時尚柔霧高訂遮瑕膏，有著奶油霜狀質地，一抹就能遮瑕，還有著高遮瑕霧面妝效，卻添加玻尿酸及維他命E，持續讓肌膚能夠水潤保濕，一擦上去就能讓妝容更趨完美。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言