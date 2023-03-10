快訊

遊日入關用「Visit Japan Web」竟當機！手機1動作害的…網曝解決方法

棒球／曹錦輝是台灣天份最高的投手？郭泓志認證：比我還強

恐難領防疫險 指揮中心：3月20日起輕症不算法定傳染病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向創意致敬 萬寶龍柏林派對慶祝柏林電影節與書寫藝術

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
德國演員Ruby O. Fee與Matthias Schweighöfer（右），一同出席了日前萬寶龍在柏林舉辦的盛大派對。圖／Montblanc提供
德國演員Ruby O. Fee與Matthias Schweighöfer（右），一同出席了日前萬寶龍在柏林舉辦的盛大派對。圖／Montblanc提供

透過書寫，除了以文字記錄事實，書寫的同時也能帶給大腦不同的記憶、甚至是思辨的過程，正式實體書寫與數位記錄的相異之處。萬寶龍（Montblanc）日前於柏林舉辦了一場柏林影展派對，除了聚集德國的明星名人與在地KOL，同時也向電影編劇家的無窮想像力與創意，優雅致意。

曾任職於多個精品品牌、2021年並為萬寶龍（Montblanc）打造出新款包款系列的品牌藝術總監Marco Tomasetta表示，多年來，MONTBLANC的書寫工具（鋼筆）一直是電影製作中的創意來源之一，「MONTBLANC深知文字的力量對於創意、想像力與論述故事的重要性，因此很榮幸能參與此次柏林影展，並舉辦這場匯集德國和世界創意人才的盛會。」

派對活動是在柏林的精品百貨公司Quartier 206舉辦，晚宴除了有歌星、DJ表演炒熱氣氛，也再度透過手稿、描繪的示意圖，讓人一窺一部傑出電影在發想源起時，書寫與記錄、創意的關聯性。雖然派對是在日前已結束的柏林影展期間舉辦，但萬寶龍與電影的淵源可未曾停歇，畢竟例如演員泰隆艾奇頓（Taron Egerton）、中國男星陳坤、作家暨導演的Spike Lee都是萬寶龍的品牌好友，而在緊接著周末將登場的奧斯卡金像獎中，會否有哪位品牌好友出席或穿戴造型？且讓人拭目以待。

義大利演員Sveva Alviti與MONTBLANC藝術總監Marco Tomasetta（右）在派對現場一同留影。圖／Montblanc提供
義大利演員Sveva Alviti與MONTBLANC藝術總監Marco Tomasetta（右）在派對現場一同留影。圖／Montblanc提供
萬寶龍（Montblanc）日前於柏林舉辦了一場以柏林影展為主題的派對，向電影編劇家的無窮想像力與創意，優雅致意。
萬寶龍（Montblanc）日前於柏林舉辦了一場以柏林影展為主題的派對，向電影編劇家的無窮想像力與創意，優雅致意。
無數的電影手稿，都是從一字、一筆中累積出日後的生動感人力量。圖／Montblanc提供
無數的電影手稿，都是從一字、一筆中累積出日後的生動感人力量。圖／Montblanc提供

柏林

延伸閱讀

經典賽／高雄連3天辦直播派對 為中華隊集氣加油

經典賽／非勝義不可 花蓮直播派對市代會主席送百份義大利麵

經典賽／首戰對上日本 中國球迷辦直播派對應援

經典賽／一起為中華隊加油！竹市周末站前廣場辦直播派對

相關新聞

網友熱議十大香客大樓 附早餐、能泡湯CP值爆表

輿情分析系統調查，找出近三年全台網友熱議10大香客大樓，其中不乏裝潢奢華的香客大樓，甚至有些還有附早餐，浴室水龍頭打開就能泡湯，舒適程度完全不輸旅館。

為中華隊加油！萊爾富「全民瘋棒球」限時5天指定商品下殺5折起

世界棒球經典賽火熱開打，萊爾富挺中華隊，即日起全台門市文宣除了更換成棒球主題、營造主辦國氛圍，3月14日前更推出「全民瘋...

全臉示人商機無限！迪奧、TOM FORD搶推遮瑕度超高底妝

口罩幾乎全面解封，雖然大家都還是習慣戴著口罩，但許多業者預估，越接近夏天，戴口罩的比例也會降低，讓許多化妝品業者都搶攻脫...

向創意致敬 萬寶龍柏林派對慶祝柏林電影節與書寫藝術

透過書寫，除了以文字記錄事實，書寫的同時也能帶給大腦不同的記憶、甚至是思辨的過程，正式實體書寫與數位記錄的相異之處。萬寶...

春天是旅遊的季節 住長榮每晚2,499起再享高鐵7折起及打卡好禮

長榮酒店實測時下最夯的ChatGPT「住長榮酒店好嗎?」，ChatGPT：「作為AI模型，我無法直接主觀評價長榮酒店是否...

時裝先鋒變學霸！Prada Frames學術研討會三月首登香江

環境與人、物質，總有著密不可分的關係。Prada宣布將與Formafantasma工作室合作，在米蘭、香港兩地舉辦202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦