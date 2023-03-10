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向創意致敬 萬寶龍柏林派對慶祝柏林電影節與書寫藝術
透過書寫，除了以文字記錄事實，書寫的同時也能帶給大腦不同的記憶、甚至是思辨的過程，正式實體書寫與數位記錄的相異之處。萬寶龍（Montblanc）日前於柏林舉辦了一場柏林影展派對，除了聚集德國的明星名人與在地KOL，同時也向電影編劇家的無窮想像力與創意，優雅致意。
曾任職於多個精品品牌、2021年並為萬寶龍（Montblanc）打造出新款包款系列的品牌藝術總監Marco Tomasetta表示，多年來，MONTBLANC的書寫工具（鋼筆）一直是電影製作中的創意來源之一，「MONTBLANC深知文字的力量對於創意、想像力與論述故事的重要性，因此很榮幸能參與此次柏林影展，並舉辦這場匯集德國和世界創意人才的盛會。」
派對活動是在柏林的精品百貨公司Quartier 206舉辦，晚宴除了有歌星、DJ表演炒熱氣氛，也再度透過手稿、描繪的示意圖，讓人一窺一部傑出電影在發想源起時，書寫與記錄、創意的關聯性。雖然派對是在日前已結束的柏林影展期間舉辦，但萬寶龍與電影的淵源可未曾停歇，畢竟例如演員泰隆艾奇頓（Taron Egerton）、中國男星陳坤、作家暨導演的Spike Lee都是萬寶龍的品牌好友，而在緊接著周末將登場的奧斯卡金像獎中，會否有哪位品牌好友出席或穿戴造型？且讓人拭目以待。
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