向創意致敬 萬寶龍柏林派對慶祝柏林電影節與書寫藝術

透過書寫，除了以文字記錄事實，書寫的同時也能帶給大腦不同的記憶、甚至是思辨的過程，正式實體書寫與數位記錄的相異之處。萬寶龍（Montblanc）日前於柏林舉辦了一場柏林影展派對，除了聚集德國的明星名人與在地KOL，同時也向電影編劇家的無窮想像力與創意，優雅致意。

曾任職於多個精品品牌、2021年並為萬寶龍（Montblanc）打造出新款包款系列的品牌藝術總監Marco Tomasetta表示，多年來，MONTBLANC的書寫工具（鋼筆）一直是電影製作中的創意來源之一，「MONTBLANC深知文字的力量對於創意、想像力與論述故事的重要性，因此很榮幸能參與此次柏林影展，並舉辦這場匯集德國和世界創意人才的盛會。」