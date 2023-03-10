時裝先鋒變學霸！Prada Frames學術研討會三月首登香江
環境與人、物質，總有著密不可分的關係。Prada宣布將與Formafantasma工作室合作，在米蘭、香港兩地舉辦2023 Prada Frames研討會，探討廢棄物作為轉化中物質的概念。
由Prada所主導的這項「Prada Frames」研討會，嘗試將不同領域的學者、專業人士、建築師、設計師、科學家、社運人士與經濟學家共聚一堂，透過多場研討會凝聚共識，帶來思潮上的共鳴與擴散。2022年時，Prada Frames便曾以「On Forest」為題，在米蘭的國家布萊登斯圖書館 (Biblioteca Nazionale Braidense) 舉辦，在三天的研討會中，透過五個章節探討森林與人、環境、感知的種種可能。
2023年的Prada Frames主題將為「Materials in Flux」，聚焦於探討廢棄物作為轉化中物質的概念。研討會第一階段將先於香港的西九文化區的M+博物館舉辦，並由建築師Jacques Herzog以M+博物館的建築進行開幕演講，隨後再於3月22日舉行兩場聚集當地和國際演講者的研討會。Prada Frames的第二階段則將回到義大利米蘭，並於4月17日、18日和19日於米蘭國際傢俱展期間舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言