時裝先鋒變學霸！Prada Frames學術研討會三月首登香江

環境與人、物質，總有著密不可分的關係。Prada宣布將與Formafantasma工作室合作，在米蘭、香港兩地舉辦2023 Prada Frames研討會，探討廢棄物作為轉化中物質的概念。

由Prada所主導的這項「Prada Frames」研討會，嘗試將不同領域的學者、專業人士、建築師、設計師、科學家、社運人士與經濟學家共聚一堂，透過多場研討會凝聚共識，帶來思潮上的共鳴與擴散。2022年時，Prada Frames便曾以「On Forest」為題，在米蘭的國家布萊登斯圖書館 (Biblioteca Nazionale Braidense) 舉辦，在三天的研討會中，透過五個章節探討森林與人、環境、感知的種種可能。