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時裝先鋒變學霸！Prada Frames學術研討會三月首登香江

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2022年的Prada Frames以「On Forest」為題，在米蘭的國家布萊登斯圖書館舉辦，在三天的研討會中，探討森林與人、環境、感知的種種可能。圖／PRADA提供
2022年的Prada Frames以「On Forest」為題，在米蘭的國家布萊登斯圖書館舉辦，在三天的研討會中，探討森林與人、環境、感知的種種可能。圖／PRADA提供

環境與人、物質，總有著密不可分的關係。Prada宣布將與Formafantasma工作室合作，在米蘭、香港兩地舉辦2023 Prada Frames研討會，探討廢棄物作為轉化中物質的概念。

由Prada所主導的這項「Prada Frames」研討會，嘗試將不同領域的學者、專業人士、建築師、設計師、科學家、社運人士與經濟學家共聚一堂，透過多場研討會凝聚共識，帶來思潮上的共鳴與擴散。2022年時，Prada Frames便曾以「On Forest」為題，在米蘭的國家布萊登斯圖書館 (Biblioteca Nazionale Braidense) 舉辦，在三天的研討會中，透過五個章節探討森林與人、環境、感知的種種可能。

2023年的Prada Frames主題將為「Materials in Flux」，聚焦於探討廢棄物作為轉化中物質的概念。研討會第一階段將先於香港的西九文化區的M+博物館舉辦，並由建築師Jacques Herzog以M+博物館的建築進行開幕演講，隨後再於3月22日舉行兩場聚集當地和國際演講者的研討會。Prada Frames的第二階段則將回到義大利米蘭，並於4月17日、18日和19日於米蘭國際傢俱展期間舉行。

由Prada所主導的這項「Prada Frames」研討會，嘗試將不同領域的學者、專業人士共聚一堂，帶來思潮上的共鳴與擴散。圖／PRADA提供
由Prada所主導的這項「Prada Frames」研討會，嘗試將不同領域的學者、專業人士共聚一堂，帶來思潮上的共鳴與擴散。圖／PRADA提供
Prada將在米蘭、香港兩地舉辦2023 Prada Frames研討會，探討廢棄物作為轉化中物質的概念。圖／PRADA提供
Prada將在米蘭、香港兩地舉辦2023 Prada Frames研討會，探討廢棄物作為轉化中物質的概念。圖／PRADA提供

米蘭 建築 廢棄物

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