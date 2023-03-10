台南推出6大主題、120處婚紗美拍景點 歡迎情侶來放閃

白色情人節快到了！台南市政府觀光旅遊局推出「幸福城市甜蜜旅拍 放閃照過來」活動，公布全市37區120個美拍景點，邀請全國情侶春遊台南拍放閃美照，即日起至5月14日，上傳到活動網站，人氣最高前3名可獲得婚攝寫真套組、愛情專車一日遊、豪華飯店住宿券等市價逾5萬元豐富好禮。

市長黃偉哲為預約3月14日白色情人節登記結婚的安平區新人林哲浩、施函秀，證婚祝福，還送上「甜蜜到來 與子久久」的結婚好禮及「台南400-蘭得有心人」限定版蘭花，祝福新人早生貴子、永浴愛河。

觀旅局整理台南120個美拍景點，不管是戀愛中或是已結婚的伴侶，都可以一起來旅遊，留下紀念美照。2月14日情人節時，台南有203對伴侶登記結婚，希望3月14日白色情人節，能夠有更多的民眾，在台南互許終身。

觀旅局分為6大主題，包括象徵「永浴愛河」的安平大魚的祝福、虎頭埤虎月吊橋；「山盟海誓」的草山月世界、漁光島海景；「白頭偕老」的井仔腳鹽田、七股鹽山；呈現台南古都「經典風華」的孔廟百年紅牆、老街巷弄和博物館雄偉建築群；呼應「花好月圓」的各個賞花景點；展現「懷舊文青」風格的蕭壠、總爺、水交社、藍晒圖文化園區、下營及大內彩繪村、後壁菁寮俗女村等地，都是極有台南特色的最佳景點。