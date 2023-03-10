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台南推出6大主題、120處婚紗美拍景點 歡迎情侶來放閃
白色情人節快到了！台南市政府觀光旅遊局推出「幸福城市甜蜜旅拍 放閃照過來」活動，公布全市37區120個美拍景點，邀請全國情侶春遊台南拍放閃美照，即日起至5月14日，上傳到活動網站，人氣最高前3名可獲得婚攝寫真套組、愛情專車一日遊、豪華飯店住宿券等市價逾5萬元豐富好禮。
市長黃偉哲為預約3月14日白色情人節登記結婚的安平區新人林哲浩、施函秀，證婚祝福，還送上「甜蜜到來 與子久久」的結婚好禮及「台南400-蘭得有心人」限定版蘭花，祝福新人早生貴子、永浴愛河。
觀旅局整理台南120個美拍景點，不管是戀愛中或是已結婚的伴侶，都可以一起來旅遊，留下紀念美照。2月14日情人節時，台南有203對伴侶登記結婚，希望3月14日白色情人節，能夠有更多的民眾，在台南互許終身。
觀旅局分為6大主題，包括象徵「永浴愛河」的安平大魚的祝福、虎頭埤虎月吊橋；「山盟海誓」的草山月世界、漁光島海景；「白頭偕老」的井仔腳鹽田、七股鹽山；呈現台南古都「經典風華」的孔廟百年紅牆、老街巷弄和博物館雄偉建築群；呼應「花好月圓」的各個賞花景點；展現「懷舊文青」風格的蕭壠、總爺、水交社、藍晒圖文化園區、下營及大內彩繪村、後壁菁寮俗女村等地，都是極有台南特色的最佳景點。
觀旅局表示，民眾在台南旅遊，拍攝情侶放閃美照分享至活動網站，並邀請親友按讚投票，人氣最高者前3名將可獲得免費婚攝寫真套組、愛情專車一日遊及由晶英酒店、台南大員皇冠假日酒店、台南安平雅樂軒酒店提供的豪華飯店住宿券，還有台南市文化觀光伴手禮協會特製的台南甜蜜伴手禮套組及台南市攝影商業同業公會會員提供之精美婚攝寫真折價券等近60個獎項好禮。
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