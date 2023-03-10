中國嘉德香港春拍明起台北預展 聚焦華人三傑草間彌生

延續去年十週年拍賣佳績，中國嘉德（香港）「亞洲二十世紀及當代藝術」部門將在本週末（3月11至12日），於台北富邦國際會議中心舉行春季拍賣精品展，呈現近60件總估值逾3.5億新台幣的重量級代表作。此次個別策劃「光／Enlighten」系列專題，呈現先後獲得法國藝術界最高成就「法蘭西學院藝術院士」授勳的華人三傑：朱德群、趙無極、吳冠中重要佳作。保利香港拍賣行則預計將於下週（3月18、19日）於微風南山藝文展演中心舉辦台北預展，近來因為與路易威登（Louis Vuitton）合作引爆話題的日本藝術家草間彌生，兩場拍賣均有不同版本的「南瓜」上拍。

中國嘉德（香港）2023春季拍賣會將於4月2至7日在香港會議展覽中心盛大舉行，共分亞洲二十世紀及當代藝術、中國書畫、瓷器工藝品及古典家具等不同門類，其中亞洲二十世紀及當代藝術板塊，本季共有上百件拍品上拍、拍前估價逾3.9億新台幣。預展焦點無疑是領銜的封面拍品、朱德群旅法50年集大成之「輝煌」，跳脫藝術家慣常使用的集中性光源、中心構圖及晚期多以藍綠為主的色調的光斑構圖，並曾於個展中展出，來源有序。

趙無極「04.06.62」出自紐約重量級庫茲畫廊舊藏，作於藝術家60年代人生與事業巔峰時期，採用當時特色的山脊式構圖，由現美國重要私人藏家珍藏逾13年。是次拍賣難得匯聚吳冠中從1960至1990年代的4件精品，其中完成於1963年的「富春江之晨」，展覽出版豐富，為其畢生空前以六張同尺寸畫幅、依不同視角描繪同一景點的「富春江系列」之特出之作，系列中「富春江上打漁船」已爲上海中華藝術宮納藏，拍品已26年未公開亮相。

將於4月1日至6日在香港君悅酒店舉辦春季拍賣的保利香港，現當代藝術由奈良美智致敬流行音樂天王麥可傑克森的「Acid M. J.」及草間彌生極罕有的大尺幅紅色「南瓜」、稀有的金銀「無限之網」 領軍，璀璨珠寶聚焦天然翡翠配鑽石掛墜項鍊及梵克雅寶設計23.49克拉緬甸皇家藍藍寶石鑽戒， Jacob & Co.的「Caviar Tourbillon」18k白金鑲長方形藍寶石陀飛輪腕表則領銜鐘表。包包則推出超稀有木製PERSPECTIVE CAVALIERE KELLYWOOD、珍貴的25公分喜馬拉雅尼羅鱷魚皮凱莉包、限量版迷你PICNIC KELLY及KELLYDOLE PICTO等市場熱門愛馬仕包款，不容錯過。 中國嘉德（香港）台北預展將展出趙無極「04.06.62」，油彩畫布，1962年，92 × 73cm，估價約1,500萬港元（約5900萬台幣）起。圖／中國嘉德（香港）提供 中國嘉德（香港）台北預展將展出草間彌生「南瓜」，壓克力彩畫布，1990年，53 × 45.5cm，估價約800萬港元（約31,00萬台幣）起。圖／中國嘉德（香港）提供 中國嘉德（香港）台北預展將展出朱德群「輝煌」，2004年，油彩畫布，162 × 130cm，估價約900萬港元（約3,500萬台幣）起。圖／中國嘉德（香港）提供 保利香港將呈獻草間彌生「南瓜」，2005年，壓克力畫布，91.5 × 73.2cm，估價約2500萬港元起。圖／保利香港提供 保利香港將呈獻奈良美智「Acid M. J.」，2009年，壓克力畫布，80.4 × 65.2cm，估價約

3,400萬港元起，圖／保利香港提供