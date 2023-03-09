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問鼎「花膠鮑魚干貝雞鍋、酸菜魚鍋」登場！升級享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「花膠鮑魚干貝雞鍋」，每鍋原價588元，活動優惠升級價188元。圖／問鼎提供
「花膠鮑魚干貝雞鍋」，每鍋原價588元，活動優惠升級價188元。圖／問鼎提供

了解民眾對於食補保養的需求，馬辣集團的火鍋品牌「問鼎．皇上吉祥」。即日起新推出「花膠鮑魚干貝雞鍋」與「溜溜酸菜魚鍋」兩款全新湯底，增添民眾的新選擇。即起至3月31日期間，還可享升級優惠價188元，指定套餐還可加贈「佐渡花蟹」。

問鼎本次推出的「花膠鮑魚干貝雞鍋」以港式煲湯作為靈感，以老母雞、豬骨為湯頭基底，並選用中國四大珍稀海味之一「花膠」入菜，加入洋蔥、老薑、蒜頭一同久煮慢燉，還有珠貝、鮑魚、東石蛤蜊提鮮，並以珍貴蟲草花點綴。湯頭滋味濃醇，吃得到彈牙花膠與土雞腿肉，富含膠原蛋白與蛋白質。每鍋588元。

「溜溜酸菜魚鍋」則選用巴沙魚為主料，以自家煉製雞油拌炒雲彰地區自然日曬60天的客家傳統酸菜，再加入上湯、乾辣椒、朝天椒、蒜片、泡野山椒等數十種香料大火快煮，再倒入藤椒雞汁帶出香麻口感，最後撒上菊花瓣點綴。魚肉嫩滑，適合搭配丸餃、腐竹或雲耳，或是來點酥炸魚皮、老油條。每鍋388元。

問鼎同時推出新款優惠套餐，「4人極上和牛海陸套餐」包含御膳湯頭、養心蔬菜湯、美國SRF極黑和牛、澳洲M8~9+純血冠軍黑毛和牛、18盎司吉祥如意豬拼盤等超過27樣菜式，原價7,062元，優惠價5,280元，現省1782元。另有「2人和牛明蝦海陸套餐」，原價3,801元，優惠價2,680元。UberEats獨家品牌「小問鼎個人鍋」同步也推出「酸菜魚獨享鍋」，每鍋368元，可以輕鬆在家享用。

即日起至3月31日前，至問鼎任一門市消費，點購指定套餐除享有優惠價之外，再加贈「佐渡花蟹」。每日前50組消費者，可享新品「花膠鮑魚干貝雞鍋」和「溜溜酸菜魚鍋」升級優惠價188元，售完為止。

「溜溜酸菜魚鍋」每鍋原價388元，活動優惠升級價188元。圖／問鼎提供
「溜溜酸菜魚鍋」每鍋原價388元，活動優惠升級價188元。圖／問鼎提供
問鼎期間限定推出「花膠鮑魚干貝雞鍋」、「溜溜酸菜魚鍋」。圖／問鼎提供
問鼎期間限定推出「花膠鮑魚干貝雞鍋」、「溜溜酸菜魚鍋」。圖／問鼎提供
點購指定套餐，可加贈「佐渡花蟹」。圖／問鼎提供
點購指定套餐，可加贈「佐渡花蟹」。圖／問鼎提供

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