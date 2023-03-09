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刷三觀了！這法國高級珠寶大玩光影 黑白拍顛倒好看！
黑跟白，是世界上最純粹的兩種顏色，卻也能因為深淺變化，創造出極大可能。法國高級珠寶品牌Boucheron近日發表全新Quatre珠寶系列的Double White作品，並推出一系列黑白形象照，在黑、白與灰的多層次漸層中，創造印象強烈、風格雋永的詩意影像。
只見模特兒時而以不同尺寸的耳環疊加，創造出極大化的量體比例；光影在模特兒的臉部、身上恣意灑落，無論是身軀或臉龐，刻意的局部陰影、反而更顯現出光亮之處與珠寶存在的閃耀；同時珠寶的配戴方式也很有Boucheron一貫的實驗精神，像是在耳環、髮流以雙層平行的夾帶，創造出諧和的規律感，又或是一字排開，夾「掛」在高領毛衣的領口邊緣，創造出民俗風的閃耀聯想。
最早問世於2004年的Quatre系列，以羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris）等四種紋理結合不同的貴金屬、鑽石與高科技精密陶瓷，創造出關於幾何的無限組合可能。
品牌近日聚焦於白色陶瓷，白金Grosgrain羅緞直線刻紋、Double Godron雙圈同心圓，以及刻有Clou de Paris巴黎飾紋的Hyceram陶瓷，開創出一系列戒指、耳夾、項鍊，甚至髮飾，價格則自69,000元至219萬元不等。
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