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周冬雨「小粉紅」上身曬新表 美背放閃秀Y2K風穿搭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
周冬雨曾以《七月與安生》與《少年的你》，獲得金馬獎、香港電影金像獎與中國金雞獎最佳女主角、榮登「三金影后」。圖／OMEGA提供
周冬雨曾以《七月與安生》與《少年的你》，獲得金馬獎、香港電影金像獎與中國金雞獎最佳女主角、榮登「三金影后」。圖／OMEGA提供

每天使用社群軟體時，常讓人思考：今天該用哪一套濾鏡或哪一組貼圖？其實只要在細節的色彩變化，便能讓印象瞬間轉換，一如濾鏡帶來的視覺速成視覺趣味。以《七月與安生》走紅的「仙氣女神」周冬雨近日便曬出全新造型，只見她以兩截式秀腰的Y2K風格搭配手上的粉紅色手表，無論正反面都秀出強大氣場，讓率性自信與甜美二合一。

原來這是周冬雨為所代言的瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）所拍攝的Aqua Terra Shades形象廣告，同系列再有品牌形象大使柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）、艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）同場入鏡，其中柔伊克拉維茲除了小秀香肩也自信展示出手上刺青，艾迪瑞德曼則一身全黑搭配靈活的肢體語言並穿梭在彩色鏡面之中，風格自由變化。

歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示，三位明星都是本次廣告的完美主角，「他們的創作精神、多才多藝與精彩生活風格十分符合這個風情萬種的系列。我們（並）期待這次廣告將讓人好好思考：自己想要佩戴的顏色。」

本次宣傳視覺中，由周冬雨、艾迪瑞德曼與柔伊克拉維茲分別戴上了OMEGA的Aqua Terra系列的34與38毫米表款，豐富多彩的色彩選擇，更是新品首推亮點。其中38毫米將有大西洋藍、月桂綠、砂岩、番紅花黃、赤陶色等色彩，34毫米則有海藍、潟湖綠、砂岩、貝殼粉紅與淡紫色等選擇，全數都具備全拋光不鏽鋼表殼，動力來源則使用了歐米茄8800同軸擒縱大師天文台認證機芯，機芯並具備Si14矽游絲、抗磁15,000高斯與150米防水性能，價格店洽。

2015年就成為OMEGA家族一員的英國演員Eddie Redmayne過往曾演出《丹麥女孩》、《愛的萬物論》與《怪獸與牠們的產地》系列電影，演技精湛、戲路多元的特質，一如Aqua Terra腕表的多變百搭風格。圖／OMEGA提供
2015年就成為OMEGA家族一員的英國演員Eddie Redmayne過往曾演出《丹麥女孩》、《愛的萬物論》與《怪獸與牠們的產地》系列電影，演技精湛、戲路多元的特質，一如Aqua Terra腕表的多變百搭風格。圖／OMEGA提供
Aqua Terra 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台腕表，20萬5,000元。圖／OMEGA提供
Aqua Terra 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台腕表，20萬5,000元。圖／OMEGA提供
具備150米防水性能的Aqua Terra 34毫米腕表，使用8800同軸擒縱大師天文台認證機芯。圖／OMEGA提供
具備150米防水性能的Aqua Terra 34毫米腕表，使用8800同軸擒縱大師天文台認證機芯。圖／OMEGA提供
Aqua Terra系列豐富的色彩變化將一如濾鏡，讓每日造型風格自由切換。圖／OMEGA提供
Aqua Terra系列豐富的色彩變化將一如濾鏡，讓每日造型風格自由切換。圖／OMEGA提供
周冬雨近日曬出全新造型，以兩截式秀腰的Y2K風格搭配手上的粉紅色手表，讓率性自信與甜美二合一。圖／OMEGA提供（合成圖）
周冬雨近日曬出全新造型，以兩截式秀腰的Y2K風格搭配手上的粉紅色手表，讓率性自信與甜美二合一。圖／OMEGA提供（合成圖）

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