LVMH超模太子妃戴貴氣珠寶訪杜拜 竟是車銀優愛牌
精品龍頭集團LVMH，超模太子妃Natalia Vodianova，國際婦女日出席在杜拜舉辦的Women's Empowerment Convention（WEC）活動，一身簡約的紫色緞面禮服，搭配法國皇室珠寶品牌CHAUMET「築藝萬象」（Perspectives de Chaumet）高級珠寶系列Lacis項鍊及耳環，以及Joséphine Aigrette Impériale單鑽戒指，襯托優雅脫俗的氣質。
瑰麗的Lacis作品，以阿拉伯式窗花為靈感，採用品牌傳承獨到的法國珠寶刀鋒鑲嵌工藝（Fil couteau）製作，無疑是在阿拉伯聯合大公國出席活動的完美選擇；這款珠寶的設計也是向品牌美好年代經典致敬的作品。CHAUMET透過刀鋒工藝，讓極薄的金屬在視覺上幾乎消失，鑽石和中間鑲嵌的寶石猶如懸浮在空中，項鍊更巧妙讓21.93克拉的梨形紅碧璽在鑽石網紗下若隱若現，視覺層次感豐富。
CHAUMET精湛的珠寶工藝，也體現在日常可以配戴的珠寶款式中。品牌標誌性的Liens系列，透過不同的「連結圖案」設計，勾勒情感的各式樣貌，成為品牌摯友車銀優及其所屬的韓流男團Astro團員們慶祝團體出道七周年，銘誌堅定友誼的紀念。車銀優更搶先演繹了Liens Évidence今年最新的寬版設計，簡約的鑲鑽斜向線條連接鏡面拋光金屬展現純淨之美，另一款Jeux de Liens則是以方形切割藍寶石和璀璨鑽石刻畫兩個圓圈交叉連結的「無限」符號；團員們配戴的Jeux de Liens Harmony新品更細心裝飾金屬雕紋，細膩紋路猶如太陽發散出的一縷縷光線。
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