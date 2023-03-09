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LVMH超模太子妃戴貴氣珠寶訪杜拜 竟是車銀優愛牌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHAUMET品牌好友車銀優及所屬團體Astro配戴CHAUMET Liens系列珠寶慶祝7周年的情誼。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌好友車銀優及所屬團體Astro配戴CHAUMET Liens系列珠寶慶祝7周年的情誼。圖／CHAUMET提供

精品龍頭集團LVMH，超模太子妃Natalia Vodianova，國際婦女日出席在杜拜舉辦的Women's Empowerment Convention（WEC）活動，一身簡約的紫色緞面禮服，搭配法國皇室珠寶品牌CHAUMET「築藝萬象」（Perspectives de Chaumet）高級珠寶系列Lacis項鍊及耳環，以及Joséphine Aigrette Impériale單鑽戒指，襯托優雅脫俗的氣質。

瑰麗的Lacis作品，以阿拉伯式窗花為靈感，採用品牌傳承獨到的法國珠寶刀鋒鑲嵌工藝（Fil couteau）製作，無疑是在阿拉伯聯合大公國出席活動的完美選擇；這款珠寶的設計也是向品牌美好年代經典致敬的作品。CHAUMET透過刀鋒工藝，讓極薄的金屬在視覺上幾乎消失，鑽石和中間鑲嵌的寶石猶如懸浮在空中，項鍊更巧妙讓21.93克拉的梨形紅碧璽在鑽石網紗下若隱若現，視覺層次感豐富。

CHAUMET精湛的珠寶工藝，也體現在日常可以配戴的珠寶款式中。品牌標誌性的Liens系列，透過不同的「連結圖案」設計，勾勒情感的各式樣貌，成為品牌摯友車銀優及其所屬的韓流男團Astro團員們慶祝團體出道七周年，銘誌堅定友誼的紀念。車銀優更搶先演繹了Liens Évidence今年最新的寬版設計，簡約的鑲鑽斜向線條連接鏡面拋光金屬展現純淨之美，另一款Jeux de Liens則是以方形切割藍寶石和璀璨鑽石刻畫兩個圓圈交叉連結的「無限」符號；團員們配戴的Jeux de Liens Harmony新品更細心裝飾金屬雕紋，細膩紋路猶如太陽發散出的一縷縷光線。

Lacis耳環，18K白金鑲嵌 2 顆紅碧璽與多顆明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Lacis耳環，18K白金鑲嵌 2 顆紅碧璽與多顆明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence戒指，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，11萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence戒指，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，11萬6,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌好友車銀優及所屬團體Astro配戴CHAUMET Liens系列珠寶慶祝7周年的情誼。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌好友車銀優及所屬團體Astro配戴CHAUMET Liens系列珠寶慶祝7周年的情誼。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony中型吊墜，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，18萬元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony中型吊墜，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，18萬元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony吊墜吊牌背後都可客製化刻字。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens Harmony吊墜吊牌背後都可客製化刻字。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence吊墜，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬3,000元。圖／CHAUMET提供
Liens Évidence吊墜，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，10萬3,000元。圖／CHAUMET提供
LVMH集團太子妃Natalia Vodianova出席晚宴配戴CHAUMET珠寶。圖／CHAUMET提供
LVMH集團太子妃Natalia Vodianova出席晚宴配戴CHAUMET珠寶。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens戒指，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石和方形切割藍寶石，42萬8,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens戒指，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石和方形切割藍寶石，42萬8,000元。圖／CHAUMET提供
Lacis項鍊， 18K白金鑲嵌1顆重約21.93克拉的梨形紅碧璽與多顆明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Lacis項鍊， 18K白金鑲嵌1顆重約21.93克拉的梨形紅碧璽與多顆明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
LVMH集團太子妃Natalia Vodianova出席晚宴配戴CHAUMET珠寶。圖／CHAUMET提供
LVMH集團太子妃Natalia Vodianova出席晚宴配戴CHAUMET珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌好友車銀優及所屬團體Astro配戴CHAUMET Liens系列珠寶慶祝7周年的情誼。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌好友車銀優及所屬團體Astro配戴CHAUMET Liens系列珠寶慶祝7周年的情誼。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette Impériale戒指，鉑金鑲嵌一顆5克拉以上的梨形鑽石與明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette Impériale戒指，鉑金鑲嵌一顆5克拉以上的梨形鑽石與明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌好友車銀優及所屬團體Astro配戴CHAUMET Liens系列珠寶慶祝7周年的情誼。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌好友車銀優及所屬團體Astro配戴CHAUMET Liens系列珠寶慶祝7周年的情誼。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌好友車銀優及所屬團體Astro配戴CHAUMET Liens系列珠寶慶祝7周年的情誼。圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌好友車銀優及所屬團體Astro配戴CHAUMET Liens系列珠寶慶祝7周年的情誼。圖／CHAUMET提供

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