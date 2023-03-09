LVMH超模太子妃戴貴氣珠寶訪杜拜 竟是車銀優愛牌

精品龍頭集團LVMH，超模太子妃Natalia Vodianova，國際婦女日出席在杜拜舉辦的Women's Empowerment Convention（WEC）活動，一身簡約的紫色緞面禮服，搭配法國皇室珠寶品牌CHAUMET「築藝萬象」（Perspectives de Chaumet）高級珠寶系列Lacis項鍊及耳環，以及Joséphine Aigrette Impériale單鑽戒指，襯托優雅脫俗的氣質。

瑰麗的Lacis作品，以阿拉伯式窗花為靈感，採用品牌傳承獨到的法國珠寶刀鋒鑲嵌工藝（Fil couteau）製作，無疑是在阿拉伯聯合大公國出席活動的完美選擇；這款珠寶的設計也是向品牌美好年代經典致敬的作品。CHAUMET透過刀鋒工藝，讓極薄的金屬在視覺上幾乎消失，鑽石和中間鑲嵌的寶石猶如懸浮在空中，項鍊更巧妙讓21.93克拉的梨形紅碧璽在鑽石網紗下若隱若現，視覺層次感豐富。