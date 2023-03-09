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鄭秀文詮釋「帥女人」 登品牌官方IG 全網讚嘆「超帥、天后歸位了」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
鄭秀文詮釋三件式灰色Thom Browne西裝，再配上由翼紋牛津皮鞋變型的尖頭高跟鞋，凸顯品牌中性正裝風格。圖／摘自facebook
鄭秀文詮釋三件式灰色Thom Browne西裝，再配上由翼紋牛津皮鞋變型的尖頭高跟鞋，凸顯品牌中性正裝風格。圖／摘自facebook

香港天后鄭秀文主演的「流水落花」電影將在台上映，除了接受媒體隔空連線訪問之外，近期的她為了新歌MV還遠赴法國取景，展現多變造型，讓粉絲看得又驚又喜。不僅如此，還釋出了她身穿合身剪裁西服造型，完整詮釋「女人一但帥起來，就沒男人的事情了」，帥氣程度更登上品牌官方社群帳號，網友皆讚聲「超帥、天后歸位了」。

許久沒有新作品的鄭秀文在近期可說是動作頻頻，不僅有電影將上映，還在媒體連線訪問時，自曝偷偷來了台灣2次。不僅如此，鄭秀文日前也在自己的社群帳號感性寫到「作為一個唱了歌三十年的50歲女歌手女演員，要在音樂或演戲找到新鮮或繼續進步，談何容易。不要放棄腦內有趣的𩆜感，而且無論唱歌或演戲或時尚方面，都一定盡全力做到最好」，讓粉絲看得都深受感動。而且，不負百變天后的封號，鄭秀文詮釋三件式灰色Thom Browne西裝，再配上由翼紋牛津皮鞋變型的尖頭高跟鞋，凸顯品牌中性正裝風格。而這一身帥氣的裝束，更登上了品牌光方社群帳號分享，讓網友都讚嘆「好帥、天后歸位」、「都被你掰彎了！」

鄭秀文詮釋三件式灰色Thom Browne西裝的造型，被品牌分享到官方社群帳號。圖／摘自instagram
鄭秀文詮釋三件式灰色Thom Browne西裝的造型，被品牌分享到官方社群帳號。圖／摘自instagram

既然鄭秀文能駕馭男裝元素，並穿出個人特色，那是否有「女裝男穿」的典範呢？答案就是影帝Eddie Redmayne在出席英國影藝學院電影獎入圍者派對時，便穿著了Alexander McQueen黑色西裝，腰間和袖子中央均加入鑲空處理，隱約透出內搭的白襯衫，塑造出如女裝收腰視覺效果。而實際上這件西裝也是出自品牌春夏女裝系列，但稍稍更動成為了保有前衛設計精神的西裝外套。

鄭秀文詮釋三件式灰色Thom Browne西裝，再配上由翼紋牛津皮鞋變型的尖頭高跟鞋，凸顯品牌中性正裝風格。圖／摘自facebook
鄭秀文詮釋三件式灰色Thom Browne西裝，再配上由翼紋牛津皮鞋變型的尖頭高跟鞋，凸顯品牌中性正裝風格。圖／摘自facebook

鄭秀文詮釋三件式灰色Thom Browne西裝，再配上由翼紋牛津皮鞋變型的尖頭高跟鞋，凸顯品牌中性正裝風格。圖／摘自facebook
鄭秀文詮釋三件式灰色Thom Browne西裝，再配上由翼紋牛津皮鞋變型的尖頭高跟鞋，凸顯品牌中性正裝風格。圖／摘自facebook

鄭秀文詮釋三件式灰色Thom Browne西裝，再配上由翼紋牛津皮鞋變型的尖頭高跟鞋，凸顯品牌中性正裝風格。圖／摘自facebook
鄭秀文詮釋三件式灰色Thom Browne西裝，再配上由翼紋牛津皮鞋變型的尖頭高跟鞋，凸顯品牌中性正裝風格。圖／摘自facebook

影帝Eddie Redmayne在出席英國影藝學院電影獎入圍者派對時，穿著了Alexander McQueen黑色西裝，出自品牌春夏女裝系列。圖／摘自instagram
影帝Eddie Redmayne在出席英國影藝學院電影獎入圍者派對時，穿著了Alexander McQueen黑色西裝，出自品牌春夏女裝系列。圖／摘自instagram

西裝 品牌 電影 鄭秀文 Instagram

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