全台最大店移植日本景點！台隆手創館進駐台中LaLaport

近期熱門新賣場台中LaLaport，又有新品牌進駐，台隆手創館進駐開設全台最大店，主打全新型態沉浸式體驗店，有近2萬件日本商品，將於明天正式開幕。整體占地近500坪，以居家健康、健身美顏與療癒休閒三種規畫打造，另外最特別是移植日本景點，包括有昭和風格的台隆一丁目快閃街、重現日本澡堂的箱根溫泉秘境，滿滿美妝保養的澀谷美顏殿堂，不用飛日本，到台隆手創館就能體驗道地日本風情。

台隆手創館HANDS去年10月，跟日本第一大連鎖居家生活百貨CAINZ成為合作夥伴，首間全新Logo形象門市就在台中LaLaport開幕，整體風格主打體驗式購物風格，剛好呼應全新Logo，類似於「手」的漢字，更強調體驗式購物，當然也有原汁原味的日本風。

看準疫情後健康商機，台隆手創館LaLaport台中店設計居家健康專區，強調各種良好睡眠的產品，包括獨家販售日本ATEX折疊式輕便機能電動床，可偵測睡眠數據，還有各種機能商品；另對寵物商機，設計和歌山毛孩樂園，全系列包括罐頭寵物床、有機植萃洗護系列，以及微醺貓草等日本零食，一站購足。

到日本必買的美妝保養類產品，台隆手創館也加強引進，設計包括箱根溫泉秘境，復刻日本澡堂，打造輕井澤紓壓慢旅，有多款舒壓按摩器材，新宿減壓駅則適合上班族，找到各種上班族適合放鬆的小物，澀谷美顏殿堂引進最多的美妝保養保健商品，最後的甲子園運動場，有各種運動健身產品，還與ShapeX居家健身APP合作，成立智慧拳擊體驗專區。

好逛也要好拍照，特別設計出台隆一丁目快閃街，重現日本昭和時代風商店街設計，以及台隆手創館 LaLaport台中店獨家日本名鐵Monchhichi夢奇奇伴手禮與實體獨家E.B.MADE北歐風幾何招財貓系列，各地北海道、日本物產美食，另外也設置輕井澤野營通露營專區，引進多個日本知名戶外品牌。