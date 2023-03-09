快訊

股民狂喜！陽明海運去年獲利達1,806億元創新高 配發股利20元

島不大…地毯式搜索金門士兵仍失聯 父親抵二膽島協尋

3月20日起輕症確診者改「0+N」 勞保傷病給付沒得領了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最大店移植日本景點！台隆手創館進駐台中LaLaport

聯合報／ 記者劉小川／台中即時報導
在台隆手創館台中LaLaport新店，特別設計露營戶外專區。記者劉小川／攝影
在台隆手創館台中LaLaport新店，特別設計露營戶外專區。記者劉小川／攝影

近期熱門新賣場台中LaLaport，又有新品牌進駐，台隆手創館進駐開設全台最大店，主打全新型態沉浸式體驗店，有近2萬件日本商品，將於明天正式開幕。整體占地近500坪，以居家健康、健身美顏與療癒休閒三種規畫打造，另外最特別是移植日本景點，包括有昭和風格的台隆一丁目快閃街、重現日本澡堂的箱根溫泉秘境，滿滿美妝保養的澀谷美顏殿堂，不用飛日本，到台隆手創館就能體驗道地日本風情。

台隆手創館HANDS去年10月，跟日本第一大連鎖居家生活百貨CAINZ成為合作夥伴，首間全新Logo形象門市就在台中LaLaport開幕，整體風格主打體驗式購物風格，剛好呼應全新Logo，類似於「手」的漢字，更強調體驗式購物，當然也有原汁原味的日本風。

看準疫情後健康商機，台隆手創館LaLaport台中店設計居家健康專區，強調各種良好睡眠的產品，包括獨家販售日本ATEX折疊式輕便機能電動床，可偵測睡眠數據，還有各種機能商品；另對寵物商機，設計和歌山毛孩樂園，全系列包括罐頭寵物床、有機植萃洗護系列，以及微醺貓草等日本零食，一站購足。

到日本必買的美妝保養類產品，台隆手創館也加強引進，設計包括箱根溫泉秘境，復刻日本澡堂，打造輕井澤紓壓慢旅，有多款舒壓按摩器材，新宿減壓駅則適合上班族，找到各種上班族適合放鬆的小物，澀谷美顏殿堂引進最多的美妝保養保健商品，最後的甲子園運動場，有各種運動健身產品，還與ShapeX居家健身APP合作，成立智慧拳擊體驗專區。

好逛也要好拍照，特別設計出台隆一丁目快閃街，重現日本昭和時代風商店街設計，以及台隆手創館 LaLaport台中店獨家日本名鐵Monchhichi夢奇奇伴手禮與實體獨家E.B.MADE北歐風幾何招財貓系列，各地北海道、日本物產美食，另外也設置輕井澤野營通露營專區，引進多個日本知名戶外品牌。

歡慶開幕，3月10～16日單筆消費滿2千送200元，3月10～12日每天都有下殺排隊商品，如薯條三兄弟特價只要199元、三寶棒狀風味拉麵超低特價49元、日本主婦最愛的Ariel洗衣球特價99元。

在台隆手創館台中LaLaport新店，強調手作美食。記者劉小川／攝影
在台隆手創館台中LaLaport新店，強調手作美食。記者劉小川／攝影
在台隆手創館台中LaLaport新店，專為毛小孩打造專區。記者劉小川／攝影
在台隆手創館台中LaLaport新店，專為毛小孩打造專區。記者劉小川／攝影
台隆手創館在台中LaLaport開幕，有濃濃日本風情。圖／台隆手創館提供
台隆手創館在台中LaLaport開幕，有濃濃日本風情。圖／台隆手創館提供
台隆手創館在台中LaLaport開幕，特別設計出台隆一丁目快閃街，重現日本昭和時代風商店街設計。圖／台隆手創館提供
台隆手創館在台中LaLaport開幕，特別設計出台隆一丁目快閃街，重現日本昭和時代風商店街設計。圖／台隆手創館提供
在台隆手創館台中LaLaport新店，專為毛小孩打造專區。記者劉小川／攝影
在台隆手創館台中LaLaport新店，專為毛小孩打造專區。記者劉小川／攝影
在台隆手創館台中LaLaport新店，強調手作美食。記者劉小川／攝影
在台隆手創館台中LaLaport新店，強調手作美食。記者劉小川／攝影
在台隆手創館台中LaLaport新店，設計出日本泡湯的感覺。記者劉小川／攝影
在台隆手創館台中LaLaport新店，設計出日本泡湯的感覺。記者劉小川／攝影
台隆手創館台中LaLaport新店，近500坪是全台最大店。記者劉小川／攝影
台隆手創館台中LaLaport新店，近500坪是全台最大店。記者劉小川／攝影

日本 LaLaport

延伸閱讀

公司不賺錢 日本最大券商野村擬大砍主管「交際預算」

日本積極補助充電基礎建設 希望東京大樓充電樁到2030年能增長150倍！

影／日本自衛隊秀駕駛力！雪地開車「一筆」畫出愛心好療癒

訪日本埼玉縣城市 嘉義市長黃敏惠拓展城市外交

相關新聞

摩斯「炸雞睡袋」又來了！限量5個 只送不賣

曾於網路上掀起旋風的摩斯「和風炸雞睡袋」來了！自3月6日起參與摩斯漢堡的指定任務，就有機會抽中「和風炸雞睡袋」，讓摩斯炸...

Seiko新表秀日本4大傳統工藝、行家瞄準首款兩地時間潛水表

SEIKO集團的Grand Seiko將在本月底的Watches & Wonders推出新作，因此Seiko便提前在日前，採取線上模式，公開今年度的系列新腕表。聚焦於品牌投身製表110周年，所以Presage系列呈現4款展現日本傳統工藝的表款；Prospex系列則有首款GMT兩地時區腕表問世。而同屬Prospex系列的還有以登山家植村直己曾配戴表款，進行復刻並重新詮釋的版本。

禾浩辰接代言人猛秀結實「麒麟臂」 變身台版水行俠男友力滿點！

男星禾浩辰雖然情場失意，但事業運依舊夯，近期接下了流行腕表品牌希奧朵拉（THEODORA’S）的代言人工作，形象廣告曝光。只見禾浩辰化身台版「水行俠」秀出結實肌肉的「麒麟臂」，男友力滿點，更讓粉絲看了口水直流。

黃色iPhone 14、14 Plus來了！PChome 24h購物3月10日限量開放預購

Apple於3月8日公布iPhone 14、iPhone 14 Plus的春季新色「黃色」，PChome 24h購物為全...

小米攜手徠卡打造影像旗艦！Xiaomi 13 Series重磅登台

小米2月26日在西班牙巴塞隆納舉辦全球產品發表會，首度將攜手影像戰略夥伴「徠卡」打造的攝影旗艦Xiaomi 13 Ser...

周冬雨「小粉紅」上身曬新表 美背放閃秀Y2K風穿搭

每天使用社群軟體時，常讓人思考：今天該用哪一套濾鏡或哪一組貼圖？其實只要在細節的色彩變化，便能讓印象瞬間轉換，一如濾鏡帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦