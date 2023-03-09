力挺中華隊！燦坤推「經典賽應援優惠」 65吋大電視＋劇院組4萬有找

雖然首場比賽結果令人傷心，但世界棒球經典賽睽違10年再次回到台灣舉辦分組賽，依舊讓全台球迷熱血沸騰，就算不能到現場觀賽，也在家看轉播不錯過任何一球。燦坤觀察，歷年國際運動賽事期間都有助於帶動電視、家庭劇院的銷量成長，因此自即日起至至3月22日止，攜手影視家電品牌熱血應援，推出「應援優惠4重奏」迎戰世界棒球經典賽，為球迷們備齊最全的影音家電，為中華隊助力。

隨著賽事實況轉播的盛行，球迷的觀賽需求也不斷進化升級，燦坤表示，近年來65吋、75吋大螢幕以及超高畫質的電視在賽事期間銷量屢屢攀升，家庭劇院相關產品的買氣更隨之帶動成長，顯見現今觀眾越趨重視觀賽品質與臨場逼真感，超大螢幕電視搭配還原度更高的音響設備，觀賽無死角、視野超寬闊，無法到場也能擁有親臨現場的逼真感受。

燦坤「經典賽應援優惠」獨家好禮4重奏限時開跑，買指定QLED/OLED電視獨家送時尚輕巧型Warpple行動智慧投影機（市價8,990元）、虎牌10人份微電腦多功能電鍋（市價6,290元）2選1；指定4K電視買就送Honeywell 4～8坪空氣清淨機（市價5,980元）或歐樂B 3D電動牙刷（市價4,790元）。指定大電視加家庭劇院另外推出獨家組合價39,999元起，最高折扣達7.5折。凡購買Sony家庭影音類商品，還有Sony原廠藍牙喇叭、真無線藍牙耳機、無線頸掛式揚聲器滿額禮大方送。