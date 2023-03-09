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黃色iPhone 14、14 Plus來了！PChome 24h購物3月10日限量開放預購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Apple推出iPhone 14、iPhone 14 Plus的春季新色「黃色」。圖／翻攝自Apple官網
Apple推出iPhone 14、iPhone 14 Plus的春季新色「黃色」。圖／翻攝自Apple官網

Apple於3月8日公布iPhone 14、iPhone 14 Plus的春季新色「黃色」，PChome 24h購物為全台電商唯一Apple全系列授權經銷商，宣布將於3月10日晚上9點限量開放黃色iPhone 14、iPhone 14 Plus預購，並於3月14日上午8點起現貨開賣。

黃色iPhone 14 128GB售價27,900元、256GB售價31,400元、512GB售價38,400元；黃色iPhone 14 Plus 128GB售價31,900元、256GB售價35,400元、512GB售價42,400元。

PChome 24h購物同步祭出三大購機攻略，提供業界最強36大銀行最高30期分期0利率，花旗PChome Prime聯名卡友更獨享最高回饋28%，以最高規格的iPhone 14 Plus 512GB為例，回饋最高達7,432元；以Pi拍錢包綁定玉山Pi拍錢包信用卡結帳，沒有任何消費門檻、免登記搶名額，即可賺最高7% P幣回饋；PChome 24h購物針對購買春季新色新機的消費者，加碼贈送「超值配件組」，內含原廠充電頭、保護殼、玻璃保護貼以及無線充電板（市價1,700元）。詳情請上PChome 24h購物活動網頁查詢。

針對喜愛追求流行、求新求變的果粉，另外可搭配全台業界首創的「iPhone訂閱方案」，將同步於3月10日晚上9點開放預購訂閱，3月14日上午8點開放現貨訂閱，數量有限．訂完為止，可享全台12期最低1,534元的超低月付額，免預繳免押金、專屬保險以及年年換新，訂閱期滿還能靈活選擇多樣方案。

PChome 24h購物獨家宣布3月10日晚上9點限量開放黃色iPhone 14、iPhone 14 Plus預購，同步推出三大購機攻略，還可搭配「iPhone訂閱方案」換機無負擔。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物獨家宣布3月10日晚上9點限量開放黃色iPhone 14、iPhone 14 Plus預購，同步推出三大購機攻略，還可搭配「iPhone訂閱方案」換機無負擔。圖／PChome 24h購物提供

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