黃色iPhone 14、14 Plus來了！PChome 24h購物3月10日限量開放預購

Apple於3月8日公布iPhone 14、iPhone 14 Plus的春季新色「黃色」，PChome 24h購物為全台電商唯一Apple全系列授權經銷商，宣布將於3月10日晚上9點限量開放黃色iPhone 14、iPhone 14 Plus預購，並於3月14日上午8點起現貨開賣。

黃色iPhone 14 128GB售價27,900元、256GB售價31,400元、512GB售價38,400元；黃色iPhone 14 Plus 128GB售價31,900元、256GB售價35,400元、512GB售價42,400元。

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