勞力士揭幕2023一級方程式大賽 續譜賽道傳奇

隨著新一年邁向三月，2023年的一級方程式大賽（Formula 1®）也在上周正式於巴林站開賽。2023年的賽季將包含全球五大洲的23個分站，除了將納入「賭城」拉斯維加斯站，更有勞力士成為大賽指定時計，共享兩造突破極限的果敢精神。

從1930年代開始，勞力士在近100年內持續跨足並強化與賽車、速度、競速運動的連結強度。時至今日，勞力士除了支持勞力士迪通拿24小時耐力賽、FIA世界耐力錦標賽、勒芒24小時耐力賽，並自2013年結盟全世界最熱血、最高速的Formula 1®一級方程式大賽，同時勞力士也珍惜過去積累的成就、並向骨董車展現敬意，參與圓石灘汽車巡展、勞力士蒙特雷老爺車大賽及與Goodwood骨董車盛會。

值得一提的是，由於今年的23場分站賽事中將納入拉斯維加斯站，也是美國境內舉行的第三場「大獎賽（Grand Prix）」。為此勞力士代言人、也是2009年一級方程式年度賽車手冠軍（FIA Formula 1® Drivers’World Champion）的Jenson Butteon表示，能欣賞一級方程式大賽歷年的不斷演進並受到全球持續關心感到十分欣慰，「開拓新賽道固然重要，但歷年來上演過無數精彩賽事的傳統賽道也不容忽視。新舊賽道的結合，將對車隊及車手帶來獨特挑戰，而各種駕駛風格都有望取得勝利。」

於此同時，蘇格蘭傳奇車手Jackie Stewart爵士將迎向人生的雙重里程碑：其一是擔任勞力士代言人 55周年，其二則是他人生第三度一級方程式年度賽車手冠軍的50周年。為此他表示，能與勞力士維持長期合作讓他深感自豪，「卓越性能是勞力士與一級方程式錦標賽共同秉持的核心理念，二者分別在手腕與賽道上決勝分秒、力求精準。」