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勞力士揭幕2023一級方程式大賽 續譜賽道傳奇

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
只要在賽道上看到綠色底、黃色字樣的勞力士王冠，就保證了精彩絕倫的賽車競賽。圖／勞力士提供
只要在賽道上看到綠色底、黃色字樣的勞力士王冠，就保證了精彩絕倫的賽車競賽。圖／勞力士提供

隨著新一年邁向三月，2023年的一級方程式大賽（Formula 1®）也在上周正式於巴林站開賽。2023年的賽季將包含全球五大洲的23個分站，除了將納入「賭城」拉斯維加斯站，更有勞力士成為大賽指定時計，共享兩造突破極限的果敢精神。

從1930年代開始，勞力士在近100年內持續跨足並強化與賽車、速度、競速運動的連結強度。時至今日，勞力士除了支持勞力士迪通拿24小時耐力賽、FIA世界耐力錦標賽、勒芒24小時耐力賽，並自2013年結盟全世界最熱血、最高速的Formula 1®一級方程式大賽，同時勞力士也珍惜過去積累的成就、並向骨董車展現敬意，參與圓石灘汽車巡展、勞力士蒙特雷老爺車大賽及與Goodwood骨董車盛會。

值得一提的是，由於今年的23場分站賽事中將納入拉斯維加斯站，也是美國境內舉行的第三場「大獎賽（Grand Prix）」。為此勞力士代言人、也是2009年一級方程式年度賽車手冠軍（FIA Formula 1® Drivers’World Champion）的Jenson Butteon表示，能欣賞一級方程式大賽歷年的不斷演進並受到全球持續關心感到十分欣慰，「開拓新賽道固然重要，但歷年來上演過無數精彩賽事的傳統賽道也不容忽視。新舊賽道的結合，將對車隊及車手帶來獨特挑戰，而各種駕駛風格都有望取得勝利。」

於此同時，蘇格蘭傳奇車手Jackie Stewart爵士將迎向人生的雙重里程碑：其一是擔任勞力士代言人 55周年，其二則是他人生第三度一級方程式年度賽車手冠軍的50周年。為此他表示，能與勞力士維持長期合作讓他深感自豪，「卓越性能是勞力士與一級方程式錦標賽共同秉持的核心理念，二者分別在手腕與賽道上決勝分秒、力求精準。」

而在賽道邊合影時，包含Jackie Stewart爵士、Jenson Butteon與同為勞力士代言人的名車手Mark Webber，也分別戴上了勞力士經典的Daytona迪通拿計時腕表，表款雖然材質、細節、機芯不同，但卻也象徵了對於精密、極限性能的追求跨越了時代，並將熱情與傑出成就、代代相傳。

（由左至右）Mark Webber、Jackie Stewart爵士、Tom Kristensen與Jenson Button四位傳奇車手皆是勞力士代言人，並於今年的F1賽道上、光榮合影留念。圖／勞力士提供
（由左至右）Mark Webber、Jackie Stewart爵士、Tom Kristensen與Jenson Button四位傳奇車手皆是勞力士代言人，並於今年的F1賽道上、光榮合影留念。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona腕表上以高科技陶瓷或金屬打造的測速季，將讓車手可藉由外圈刻度計算、讀取在特定時間內行駛特定距離的平均速度，直觀且辨讀清晰，除了白金、黃金、玫瑰金、精鋼等材質，並配有特殊材質如隕石面盤。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona腕表上以高科技陶瓷或金屬打造的測速季，將讓車手可藉由外圈刻度計算、讀取在特定時間內行駛特定距離的平均速度，直觀且辨讀清晰，除了白金、黃金、玫瑰金、精鋼等材質，並配有特殊材質如隕石面盤。圖／勞力士提供
誕生於1963年的勞力士Cosmograph Daytona計時腕表，是為滿足賽車手需要而誕生的經典款式，並始終擁有明星般的討論人氣。圖／勞力士提供
誕生於1963年的勞力士Cosmograph Daytona計時腕表，是為滿足賽車手需要而誕生的經典款式，並始終擁有明星般的討論人氣。圖／勞力士提供
無論是橫跨一整天的勒芒24小時耐力賽或追求極速的F1一級方程式賽車，勞力士已與賽車結下了不解之緣、並共享對精密與創新的熱情。圖／勞力士提供
無論是橫跨一整天的勒芒24小時耐力賽或追求極速的F1一級方程式賽車，勞力士已與賽車結下了不解之緣、並共享對精密與創新的熱情。圖／勞力士提供
今年的23場分站賽事中將納入拉斯維加斯站，也是美國境內舉行的第三場「大獎賽（Grand Prix）」。圖／勞力士提供
今年的23場分站賽事中將納入拉斯維加斯站，也是美國境內舉行的第三場「大獎賽（Grand Prix）」。圖／勞力士提供

勞力士 賽車手 拉斯維加斯

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