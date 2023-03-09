小米攜手徠卡打造影像旗艦！Xiaomi 13 Series重磅登台

小米2月26日在西班牙巴塞隆納舉辦全球產品發表會，首度將攜手影像戰略夥伴「徠卡」打造的攝影旗艦Xiaomi 13 Series搬上國際舞台。Xiaomi 13 Series於今天（3月9日）首度登台，Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13將開啟百年影像經典結合創新科技的時代，以旗艦性能Snapdragon® 8 Gen 2行動平台做大師的最強後盾，更擁有120Hz動態更新率E6 AMOLED螢幕推升極致視聽體驗，將全面開創行動影像新紀元。

同時，Xiaomi 13 Series中也有一款輕薄Z世代專屬成員Xiaomi 13 Lite，擁有雙自拍鏡頭與雙柔光燈，並承襲上一代極致輕薄、機身多彩的特色，在僅7.23mm的機身中容納了6.55吋AMOLED螢幕與4,500mAh大電量電池，是最夯的短影音神機。隨著Xiaomi 13 Series的推出，小米也帶來兼具精品質感、頂級聽覺饗宴與高達48dB主動降噪功能的Xiaomi Buds 4 Pro。

Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13影像系統配備徠卡專業光學三鏡頭，從硬體、軟體、成像到相機UI/UX設計的每個細節，均與徠卡共同研發打造。Xiaomi 13 Pro復刻徠卡Leica Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH相機系統，搭載專業級5,000萬像素三鏡頭相機，涵蓋14mm徠卡超廣角鏡頭、23mm徠卡廣角主鏡頭、75mm徠卡浮動長焦鏡頭，主鏡頭在超大1吋IMX989感光元件、8P鏡片、防眩光塗層等技術加持下，能提高動態範圍與降低成像噪點，結合超強光線捕捉能力與透光率，讓畫面更生動、對比度高，同時保留更多細節；75mm長焦人像鏡頭以重現經典徠卡Leica Noctilux-M 75 f/1.25 ASPH為靈感來源，支援浮動鏡頭設計與模擬DSLR等級內部對焦技術，能在10cm到無限遠的對焦距離中，完美創造人像空間感或特寫鏡頭。

Xiaomi 13搭載與徠卡聯合研發專業三鏡頭，擁有0.6–3.2 倍光學變焦範圍，以5,000萬像素徠卡專業主鏡頭的高感光度與細膩的影像處理，將美好定格成經典；而3.2x長焦人像鏡頭提供75mm等效焦距，以最大限度減少成像失真，同時營造自然散景效果，是廣受攝影專家喜愛拍攝人像的焦段。另外，更配備120° FOV超廣角鏡頭，輕鬆捕捉廣闊大景。

為了呈現百年徠卡經典光學影像哲學，Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13提供「徠卡經典」與「徠卡生動」兩大攝影風格。「徠卡經典」保留明暗區域之間的真實對比度，確保影像中白平衡的準確，最大限度的還原經典徠味；「徠卡生動」進行適度的亮度與飽和度調整，在維持準確度之下呈現清晰的陰影和豐富的色彩。同時提供4款「人像大師鏡頭」，包含35mm人文黑白鏡頭、50mm人像旋焦鏡頭、75mm經典肖像鏡頭、90mm人像柔焦鏡頭，透過最有徠味的獨特色彩與鏡頭效果，建構出影像背後的故事。

除了雙品牌的軟體、硬體結合外，憑藉「小米影像大腦」系統提供更強大運算能力，讓Xiaomi ProFocus運動追焦能進一步支援貓與狗的眼部追蹤，即使在運動過程中也能鎖定特定主角。為提供讓專業創作者發揮創意的更大空間，Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13支援Adobe 10-bit RAW DNG拍攝與Adobe色彩描述檔，藉以提供Adobe Photoshop和Adobe Lightroom的專業創作能力，讓後期製作更輕鬆。

在影片拍攝下，Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13支援Dolby Vision®️影像創作，讓畫面呈現更豐富、細膩的真實色彩，更提供4K超級夜景錄影，搭配HyperOIS超級光學防手震技術，確保每個時刻清晰度的細節呈現，透過多重光學和優質的夜間攝影功能，在不同光線條件下均能呈現清晰細膩影像。

Xiaomi 13 Pro以雅緻機身與6.73吋螢幕映證簡約設計的經典，採用頂級E6 WQHD+ AMOLED螢幕，螢幕支援1-120Hz AdaptiveSync Pro自適應動態更新率和高達240Hz觸控取樣率。Xiaomi 13融合輕薄時尚與極致視覺享受，7.98mm超纖薄機身、邊框則採輕量鋁合金材質，搭載120Hz 6.36吋平面E6 AMOLED螢幕。Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13均擁有IP68等級防塵防水。

Xiaomi 13推出曠野綠、白、黑等3色，提供12GB記憶體+256GB儲存空間，售價26,888元；Xiaomi 13 Pro推出陶瓷白、陶瓷黑兩色，提供12GB記憶體+512GB儲存空間，售價34,888元。購買Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13即享「VIP尊享服務」與價值2,700元加值內容。

Xiaomi 13 Pro、Xiaomi 13即日起至3月17日於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、ETmall東森購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館開放預購，Xiaomi 13即日起至3月17日同時於燦坤3C與全國電子開放預購。預購Xiaomi 13 Pro、Xiaomi 13即贈（或登錄贈）Xiaomi Buds 3星戰聯名款，數量有限送完為止；於小米商城mi.com與小米之家全台實體門市預購，限量加贈Xiaomi 13 Pro或Xiaomi 13專屬Hoda防摔手機殼，數量有限送完為止。

Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13將於3月18日起於上述通路全面開賣，3月18日當天於小米之家台北信義店前50位取機額外享新台幣600元郵政禮金，還可參加「徠取機」抽獎活動，有機會抽中小米智慧顯示器65型。Xiaomi 13將於3月31日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大開賣，搭配5G指定資費、手機專案價0元起，上市首月購機再享登錄週週抽好禮。

Xiaomi 13 Lite搭載3,200萬像素前置超廣角鏡頭，能捕捉清晰的自拍照，外加800萬像素前置景深鏡頭，自拍也能有自然散景效果，搭配Xiaomi自拍柔光燈提供完美的打光效果。此外，Xiaomi 13 Lite前置鏡頭擁有適用於大場景的智慧廣角切換，可智慧偵測畫面中的人物數量，在1倍或0.8倍縮放間切換，自動調整至最佳取景畫面。前後鏡頭均支援Vlog模式與影片提詞機功能，更可選擇分段重拍，鏡頭具備100度超廣視野，無論出遊拍攝團體照或兩人拍攝舞蹈挑戰都能輕鬆搞定。

Xiaomi 13 Lite獨有輕巧超薄曲面設計，搭載FHD+ 6.55吋AMOLED螢幕，推出黑、淺藍、淺粉等3色，提供8GB+256GB容量版本，售價14,999元，即日起至3月17日於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、ETmall東森購物網小米官方旗艦店、遠傳friDay購物小米官方旗艦店、燦坤3C與全國電子開放預購，預購即贈（或登錄贈）Xiaomi手環7，數量有限送完為止；3月18日起於上述通路全面開賣。3月31日起在中華電信與神腦國際開賣，搭配中華電信5G指定資費、手機專案價0元起，上市首月購機再享登錄週週抽好禮。

小米最新的無線耳機Xiaomi Buds 4 Pro採用Sony LDAC技術、擁有Hi-Res Audio Wireless認證，能提供990kbps的資料傳輸速率和高達32-bits位元的資料深度，更具備高達48dB主動降噪功能；內建空間音訊功能，透過內建的六軸感測器，智慧辨識、動態追蹤頭部方向，確保每個音頻細節都精準定位；一次充電可提供9小時的不間斷使用，搭配充電盒使用可長達38小時，並支援無線充電。