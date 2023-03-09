免費吃到飽30天！台北遠東「快樂饗肉節」 抽Café黑卡

台北遠東香格里拉人氣自助餐廳「遠東Café」端出頂級肉品暢快吃到飽，即日起至5月4日的「快樂饗肉節」，包括現切爐烤澳洲和牛及伊比利豬、伊比利叉燒松露拉麵、涮和牛清湯、和牛壽喜燒、伊比利豬肉小火鍋、和牛漢堡等，另加價728元還可享整隻波士頓活龍蝦。活動期間，加入飯店臉書粉絲頁並上傳用餐照片，還可參加抽獎活動，有機會成為「遠東Café黑卡」VIP，盡享遠東Café自助晚餐30天，價值51,580元。

這項抽獎活動，須於活動期間加入「Shangri-La Taipei 台北遠東香格里拉」臉書粉絲專頁，在「快樂饗肉節，遠東Café吃到飽」貼文底下留言標註一位好友，並上傳一張用餐照於留言中，就有機會參加抽獎。大獎「Café黑卡」VIP，可免費享用遠東Café自助晚餐30天，效期自2023年5月10日至6月9日。

此外，飯店每兩周還將於臉書粉絲專頁舉辦「快樂饗肉節」線上趣味抽獎活動，每兩周抽出一位幸運粉絲來遠東Café 免費享用自助餐。

地址：台北市敦化南路二段201號

電話：02-2378-8888