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限時輸入這3組關鍵字 LINE白色情人節特效替你浪漫傳愛

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
限時輸入3組關鍵字，熊大兔兔替你用特效傳愛。圖／LINE提供
限時輸入3組關鍵字，熊大兔兔替你用特效傳愛。圖／LINE提供

3月14日白色情人節是個回應心意的日子，害羞的你如果不敢將心意直接說出口，就讓熊大、兔兔幫你表達愛意。LINE再度推出情人節聊天室特效，只要在聊天室輸入指定關鍵字，就能不害羞地傳達心意。

即日起至3月15日10:00期間，只要在LINE聊天室輸入「Love」、「情人」、「我願意」3組關鍵字（不限大小寫），就能讓熊大、兔兔一起放閃秀恩愛。iOS以及 Android手機版記得更新到LINE版本10.17.0以上（且Android OS 7.1以上）；這次電腦版也同步推出特效，5.19.0以上版本也適用。

另外，LINE VOOM同場加映情人節應景拍攝濾鏡及甜蜜蜜的主題曲庫，還可搭配內建於LINE VOOM的全新剪輯功能「VOOM Camera」讓創作者更輕鬆創作出應景的內容傳愛。

LINE 情人節 兔兔

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