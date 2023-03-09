禾浩辰接代言人猛秀結實「麒麟臂」 變身台版水行俠男友力滿點！
男星禾浩辰雖然情場失意，但事業運依舊夯，近期接下了流行腕表品牌希奧朵拉（THEODORA’S）的代言人工作，形象廣告曝光。只見禾浩辰化身台版「水行俠」秀出結實肌肉的「麒麟臂」，男友力滿點，更讓粉絲看了口水直流。
流行腕表品牌THEODORA’S與華納兄弟全球探索消費品部首度推出水行俠系列潛水表，於是邀請曾演出「等一個人咖啡」、「未來媽媽」等戲劇，以及將於律政職人劇「最佳利益2」中擔任主演的禾浩辰擔任系列代言人。既是體育系本科生，還曾是籃球隊隊長的禾浩辰外型不僅陽光，還是演藝圈裡以精實肌肉聞名的男星之一，先前在「我家浴缸的二三事」一劇中就曾扮演了「美男魚」時常衣不蔽體，大秀線條分明的肌肉，讓影迷看得好不過癮。因此，禾浩辰成為水行俠系列潛水表的代言人，恰如其分，新形象廣告除了有帥氣正裝照之外，更有大秀手臂二頭肌的造型，滿滿的男友力，讓女性粉絲都莫不瞪大了眼。
而私底下熱愛水上運動的禾浩辰也透露在選擇手表單品時注重功能及外型設計，在配戴THEODORA’S水行俠系列夜光潛水腕表時，對外型設計以及與漫畫角色水行俠連結的細節呈現感到驚喜。水行俠系列夜光潛水腕表，採用了陶瓷表圈及藍寶石玻璃表鏡，不論是進行水上運動或日常配戴都適合，是質感及潛水功能兼備的表款。
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