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極致奔馳感！真力時超華麗雙陀飛輪 台北寶鴻堂首賣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
真力時DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪碳纖維腕表，253萬8,400元；鈦金屬腕表，221萬7,100元。圖／真力時提供
真力時DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪碳纖維腕表，253萬8,400元；鈦金屬腕表，221萬7,100元。圖／真力時提供

以高振頻精密計時機芯聞名的瑞士製表品牌真力時（ZENITH），推出搭載兩組擒縱系統的DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪腕表，位於8點和10點位置的陀飛輪分別為走時與計時兩種功能提供動力：用於走時的陀飛輪每60秒旋轉一圈，攸關計時功能的陀飛輪每5秒旋轉一圈，啟動計時後猶如在手腕上演極致奔馳的精彩畫面。真力時並與寶鴻堂鐘表台北旗艦店攜手合作，自即日起至3月20日止舉辦限時展覽，為愛表人士呈現精采的製表傑作。

自1969年推出全球第一枚可精準至1/10秒（5Hz振頻，36,000轉）的高振頻自動計時機芯El Primero以來，真力時就持續在高振頻領域不斷精進、持續研發。DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪腕表，更有別以往市面上所見的雙陀飛輪機芯，結合兩枚運轉速度不同的高振頻陀飛輪：連結走時系統的60秒陀飛位輪在8點鐘位置；以1/100秒計時機制延伸出的陀飛輪，位於表盤的10點鐘方向，每5秒旋轉一圈，一按下表殼右上方的按鈕啟動計時便開始旋轉，同時中央計時秒針野會展開以每秒一圈的高速運轉，畫面精彩、動感十足。

全新45毫米的DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪腕表，配備棱角分明的12邊形表圈和按鈕保護橋，表盤採用通透的染色藍寶石水晶玻璃，可完整鑑賞El Primero 9020機芯和配備星形框架的兩個陀飛輪裝置，是品牌未來主義設計的特色。共提供兩種外觀型號，全鈦金屬透過交錯緞面打磨、拋光、啞光表面營造外觀細緻光影、配鈦金屬鍊帶；碳纖維材質款配備噴砂啞光玫瑰金表圈和玫瑰金按鈕保護零件，襯黑色紋理橡膠表帶。

真力時DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪鈦金屬腕表，221萬7,100元 。圖／真力時提供
真力時DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪鈦金屬腕表，221萬7,100元 。圖／真力時提供
真力時DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪碳纖維腕表，253萬8,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪碳纖維腕表，253萬8,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪碳纖維腕表，253萬8,400元。圖／真力時提供
真力時DEFY Extreme Double Tourbillon雙陀飛輪碳纖維腕表，253萬8,400元。圖／真力時提供

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