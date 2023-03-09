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世界棒球經典賽帶來商機 築間、富胖達紛推優惠力挺

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
築間餐飲集團全新燒肉品牌「绘馬別邸」10日至12日憑中華隊出賽賽事票根，就可享88折優惠再加送「WBC隱藏菜品」一份。圖／築間餐飲集團提供
築間餐飲集團全新燒肉品牌「绘馬別邸」10日至12日憑中華隊出賽賽事票根，就可享88折優惠再加送「WBC隱藏菜品」一份。圖／築間餐飲集團提供

世界棒球經典賽（WBC）帶來商機，築間餐飲集團在台中推出的全新燒肉品牌「绘馬別邸」就推出88折優惠再加送「WBC隱藏菜品」，美食外送公司富胖達Foodpanda亦推出 「food球者聯盟」專區，提供各種購物優惠，讓球迷一起為中華隊加油，挺進日本晉級複賽。

築間餐飲集團說，除了旗下品牌所屬台中分店接受台中市政府邀請，特別加入官方特約優惠商店，營造「主場優勢」。集團全新燒肉品牌「绘馬別邸」10日至12日憑中華隊出賽賽事票根，就可享88折優惠再加送「WBC隱藏菜品」一份；憑VVIP邀請函在試營運期間亦同享88折優惠。

築間餐飲集團說，全新燒肉品牌「绘馬別邸」第一家店即選址於台中的水湳經貿園區的中平路上，斥資上億元租地自建，總計80個座位，主推日式精緻燒肉套餐，提供餐飲市場更多元的消費選擇。

美食外送公司富胖達Foodpanda亦推出 「food球者聯盟」專區，網羅各式漢堡、炸雞、披薩、鹹酥雞等聚餐美食，搭配foodpanda三月優惠碼，看球賽可以多種優惠方式享受美食，不管是在家或是親臨球場，都可以一邊享受美食，一邊為中華隊加油。例如，訂購美食外送滿 1499 元，輸入優惠碼「ohohoh」可現折300 元，每人可用 10 次。

為中華隊加油，美食外送公司富胖達Foodpanda亦推出 「food球者聯盟」專區。圖／Foodpanda提供
為中華隊加油，美食外送公司富胖達Foodpanda亦推出 「food球者聯盟」專區。圖／Foodpanda提供
為中華隊加油，美食外送公司富胖達Foodpanda亦推出 「food球者聯盟」專區。圖／Foodpanda提供
為中華隊加油，美食外送公司富胖達Foodpanda亦推出 「food球者聯盟」專區。圖／Foodpanda提供

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