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好特別！台糖新研發蝴蝶蘭品種「綠蘋果」拿下國際蘭展銀牌

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台糖新研發的蝴蝶蘭品種「綠蘋果」，繼去年拿下蘭展冠軍，今年再獲銀牌。圖／台糖提供
台糖新研發的蝴蝶蘭品種「綠蘋果」，繼去年拿下蘭展冠軍，今年再獲銀牌。圖／台糖提供

台灣國際蘭展目前正在台南後壁舉辦，台糖新研發的蝴蝶蘭品種「綠蘋果」，繼去年拿下蘭展冠軍，今年再獲銀牌，同時台糖研發的另款橘紅色蘭花，也獲得第3名。

台糖表示，綠蘋果是研發多年的新品種，花朵的顏色相當特殊，綠中帶黃、黃中又顯綠，觸感柔滑厚實，並具有大白花的多花排列特性，一推出就受到國外市場的關注，過去只有國外的VVIP（超級貴賓）有機會買到，今年趁著蘭展，並慶祝台糖77周年，現場展售77盆，每盆1000元，在開展首日就被搶購一空。

2023台灣國際蘭3月4日開幕，台糖研發的綠蘋果（P. Taisuco Berylline）拿下銀牌，台糖表示，延續去年蘭展冠軍花「台糖綠蘋果」之清新脫俗，以亮綠之姿整齊排列，像花瀑垂落映在眼前，而且花徑更精準地控制在7至9公分間，是當前最受市場歡迎的大小，台糖非常看好後市。

除了銀牌獎之外，台糖另一作品「P.jiuhbao Queen Diamond x P.KV Beauty」，以特殊的橘紅色系，綻放出繁花錦簇的百媚之姿，也獲得蘭展第3名。

2023台灣國際蘭展競賽邀請海內外200名評審從上千件作品中，挑選出狀態最佳的蘭花盆組，台糖出品的兩款蝴蝶蘭在激烈的競賽中成功脫穎而出，並陳列於「競賽館」中展示。

台糖表示，今年蘭展首度舉辦「最佳人氣獎」票選活動，台糖邀請民眾3月19日前來蘭展競賽館欣賞得獎花，並拿出手機掃描台糖蝴蝶蘭旁的專屬QR code，就有機會抽中iPhone手機及iPad等眾多好禮。

台糖研發橘紅色系蝴蝶蘭以繁花簇錦的百媚之姿，獲得2023台灣國際蘭展競賽第三名。圖／台糖提供
台糖研發橘紅色系蝴蝶蘭以繁花簇錦的百媚之姿，獲得2023台灣國際蘭展競賽第三名。圖／台糖提供
台糖在2023台灣國際蘭展市集館設有攤位，展售多款蝴蝶蘭盆花。圖／台糖提供
台糖在2023台灣國際蘭展市集館設有攤位，展售多款蝴蝶蘭盆花。圖／台糖提供
台糖新研發的蝴蝶蘭品種「綠蘋果」，繼去年拿下蘭展冠軍，今年再獲銀牌。圖／台糖提供
台糖新研發的蝴蝶蘭品種「綠蘋果」，繼去年拿下蘭展冠軍，今年再獲銀牌。圖／台糖提供

蝴蝶 貴賓 台南

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