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UNBOXING Valentino 23春夏 遠看赤裸若無近看細節無限

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
西裝袖口裝飾駝鳥羽毛展現高級訂製服工藝。記者孫曼／攝影
西裝袖口裝飾駝鳥羽毛展現高級訂製服工藝。記者孫曼／攝影

為迎接UNBOXING Valentino 2023春夏系列新品全球上市，Valentino今（3月9）日率先在台北微風信義專賣店舉辦預覽，創意總監Pierpaolo Piccioli刻意在設計上主動留白、刪繁就簡，用減法反襯設計本質的深刻與豐沛，專注呈現時裝的純粹。迎接全系列新品在專賣店上市，也換上由時尚攝影教父Steven Meisel掌鏡的形象廣告大片，定格多元個性的年輕一代的時尚群像。

為了能在Valentino高級成衣系列保有品牌高級訂製的藝術感，Pierpaolo Piccioli採用化繁為簡的方式，透過剪裁讓整體輪廓線條更流暢，進而彰顯單品中精緻細節，如駝鳥羽毛的裝飾、綴滿亮片的百褶裙、逢滿銀色亮片和水鑽的華麗洋裝。除了在剪裁上下功夫，Pierpaolo Piccioli也大膽以和穿起來幾乎隱形的裸膚色緊身布料襯托大面積的高彩度的亮色單品，或是以滿版的Valentino Toile Iconographe V標誌織就連綿不絕的網，強力的視覺手法，透過服裝彰顯穿著者本身的獨特個性。

形象廣告更透過帶有明顯個性標籤的模特兒展現時尚社區的理念。Pierpaolo Piccioli認為，只有令人感覺真實的模特兒才能讓複雜的概念簡單化，他們的形象能將非同尋常的事物，詮釋於我們熟悉的認知框架之中、讓時尚從伸展台上走入生活。

即便是簡約的經典白襯衫，配襯了裸膚色的緊身內搭。圖／范倫鐵諾提供
即便是簡約的經典白襯衫，配襯了裸膚色的緊身內搭。圖／范倫鐵諾提供
由創意總監創意總監Pierpaolo Piccioli主導的UNBOXING Valentino 2023春夏系列。圖／范倫鐵諾提供
由創意總監創意總監Pierpaolo Piccioli主導的UNBOXING Valentino 2023春夏系列。圖／范倫鐵諾提供
UNBOXING Valentino 2023春夏系列亦推出結合經典Rosso紅色的滿版V標誌系列。記者孫曼／攝影
UNBOXING Valentino 2023春夏系列亦推出結合經典Rosso紅色的滿版V標誌系列。記者孫曼／攝影
滿版V logo的圖案是本季重要的視覺手法。圖／范倫鐵諾提供
滿版V logo的圖案是本季重要的視覺手法。圖／范倫鐵諾提供
UNBOXING Valentino 2023春夏系列裝飾滿版的Rockstud鉚釘的裸膚色提包。圖／范倫鐵諾提供
UNBOXING Valentino 2023春夏系列裝飾滿版的Rockstud鉚釘的裸膚色提包。圖／范倫鐵諾提供
UNBOXING Valentino 2023春夏系列多款單品採用大面積的高彩度鮮艷色凸顯高級訂製服工藝。圖／范倫鐵諾提供
UNBOXING Valentino 2023春夏系列多款單品採用大面積的高彩度鮮艷色凸顯高級訂製服工藝。圖／范倫鐵諾提供
UNBOXING Valentino 2023春夏系列單顆Rockstud鉚釘的裸膚色手拿包。圖／范倫鐵諾提供
UNBOXING Valentino 2023春夏系列單顆Rockstud鉚釘的裸膚色手拿包。圖／范倫鐵諾提供
UNBOXING Valentino 2023春夏系列大量運用裸膚色。圖／范倫鐵諾提供
UNBOXING Valentino 2023春夏系列大量運用裸膚色。圖／范倫鐵諾提供
UNBOXING Valentino 2023春夏廣告大片由Steven Meisel掌鏡。圖／范倫鐵諾提供
UNBOXING Valentino 2023春夏廣告大片由Steven Meisel掌鏡。圖／范倫鐵諾提供
綴滿亮片的皺摺長裙展現源自高級訂製服的工藝，鮮豔的綠色配襯裸膚色緊身上衣對比反差。圖／范倫鐵諾提供
綴滿亮片的皺摺長裙展現源自高級訂製服的工藝，鮮豔的綠色配襯裸膚色緊身上衣對比反差。圖／范倫鐵諾提供

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