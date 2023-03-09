UNBOXING Valentino 23春夏 遠看赤裸若無近看細節無限

為迎接UNBOXING Valentino 2023春夏系列新品全球上市，Valentino今（3月9）日率先在台北微風信義專賣店舉辦預覽，創意總監Pierpaolo Piccioli刻意在設計上主動留白、刪繁就簡，用減法反襯設計本質的深刻與豐沛，專注呈現時裝的純粹。迎接全系列新品在專賣店上市，也換上由時尚攝影教父Steven Meisel掌鏡的形象廣告大片，定格多元個性的年輕一代的時尚群像。

為了能在Valentino高級成衣系列保有品牌高級訂製的藝術感，Pierpaolo Piccioli採用化繁為簡的方式，透過剪裁讓整體輪廓線條更流暢，進而彰顯單品中精緻細節，如駝鳥羽毛的裝飾、綴滿亮片的百褶裙、逢滿銀色亮片和水鑽的華麗洋裝。除了在剪裁上下功夫，Pierpaolo Piccioli也大膽以和穿起來幾乎隱形的裸膚色緊身布料襯托大面積的高彩度的亮色單品，或是以滿版的Valentino Toile Iconographe V標誌織就連綿不絕的網，強力的視覺手法，透過服裝彰顯穿著者本身的獨特個性。