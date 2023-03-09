Seiko新表秀日本4大傳統工藝、行家瞄準首款兩地時間潛水表

SEIKO集團的Grand Seiko將在本月底的Watches & Wonders推出新作，因此Seiko便提前在日前，採取線上模式，公開今年度的系列新腕表。聚焦於品牌投身製表110周年，所以Presage系列呈現4款展現日本傳統工藝的表款；Prospex系列則有首款GMT兩地時區腕表問世。而同屬Prospex系列的還有以登山家植村直己曾配戴表款，進行復刻並重新詮釋的版本。

一曝光新表之後，許多消費者最感興趣的莫過是Prospex系列首款GMT潛水表，Seiko以1968年的經典款為藍本，擷取精華元素並重新演繹。於是表款搭載全新的6R54機芯，除了具備兩地時區指示功能之外，還有72小時的動力儲存，以及陶瓷材質表圈，使用性更為便利。而且新款Prospex系列GMT潛水表，還分為一般版本的深綠與黑色表面款；紀念製表110周年的「Save the Ocean」限量冰藍表面版，都是目前最夯配色。同時，Prospex系列還呈現已故登山家植村直己曾配戴的表款復刻款，並在表盤上裝飾了白朗峰的輪廓設計。特色在於Seiko利用壓紋技術賦予了面盤深度，使得山峰形狀十分生動，且呈現角度與植村直己攀登時的角度完全相同；表圈周圍以及表冠的藍色色調，也像是在白朗峰周圍的深藍陰影，限量500只。

Seiko Prospex製表110週年「Save the Ocean」GMT限定版SPB385J1腕表， 精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，全球限量4,000只，約62,000元。圖／Seiko提供

而Presage系列表款一如過往的成為演繹日本傳統工藝的載體，全新的Presage Craftsmanship系列分別採用琺瑯、漆藝、有田燒和七寶琺瑯等四種不同材質作為全新面盤，藉以紀念製表110周年。雖上述的工藝Seiko都曾使用過，然而新款卻採用新的表殼造型，稜角分明，其結構更能突顯面盤的細膩。其中的白色琺瑯面盤款，12點鐘位置設有紅色羅馬數字，讓人聯想到1913年的原款Laurel腕表，相信又將會成為消費者搶購目標之一。

Seiko Presage Craftsmanship系列中的白色琺瑯面盤款，12點鐘位置設有紅色羅馬數字，讓人聯想到1913年的原款Laurel腕表。圖／Seiko提供

Seiko Prospex系列SPB383J1兩地時間潛水表， 精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約56,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex系列SPB381J1兩地時間潛水表， 精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約56,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex 1970年植村直己現代詮釋版腕表，精鋼表殼與表鍊，全球限量500只，約98,000元。 圖／Seiko提供

Seiko Presage Craftsmanship系列SPB395J1腕表，精鋼表殼搭配漆藝表盤，全球限量1,500只，約66,000元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Craftsmanship系列SPB397J1腕表，精鋼表殼搭配有田燒陶瓷表盤，全球限量1,500只，約66,000元。圖／Seiko提供