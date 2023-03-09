快訊

「對柯最有意見」連勝文今稱為國民黨 2024願合作柯文哲

樹林之寶？傳挖出價值上億元千年神木 工地主任回應了

兩岸恢復直航點「10+13」方案 陸委會宣布明起實施

Seiko新表秀日本4大傳統工藝、行家瞄準首款兩地時間潛水表

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Seiko全新Presage Craftsmanship系列腕表，分別採用琺瑯、漆藝、有田燒和七寶琺瑯等四種不同材質作為全新面盤，藉以紀念製表110周年。圖／Seiko提供
Seiko全新Presage Craftsmanship系列腕表，分別採用琺瑯、漆藝、有田燒和七寶琺瑯等四種不同材質作為全新面盤，藉以紀念製表110周年。圖／Seiko提供

SEIKO集團的Grand Seiko將在本月底的Watches & Wonders推出新作，因此Seiko便提前在日前，採取線上模式，公開今年度的系列新腕表。聚焦於品牌投身製表110周年，所以Presage系列呈現4款展現日本傳統工藝的表款；Prospex系列則有首款GMT兩地時區腕表問世。而同屬Prospex系列的還有以登山家植村直己曾配戴表款，進行復刻並重新詮釋的版本。

一曝光新表之後，許多消費者最感興趣的莫過是Prospex系列首款GMT潛水表，Seiko以1968年的經典款為藍本，擷取精華元素並重新演繹。於是表款搭載全新的6R54機芯，除了具備兩地時區指示功能之外，還有72小時的動力儲存，以及陶瓷材質表圈，使用性更為便利。而且新款Prospex系列GMT潛水表，還分為一般版本的深綠與黑色表面款；紀念製表110周年的「Save the Ocean」限量冰藍表面版，都是目前最夯配色。同時，Prospex系列還呈現已故登山家植村直己曾配戴的表款復刻款，並在表盤上裝飾了白朗峰的輪廓設計。特色在於Seiko利用壓紋技術賦予了面盤深度，使得山峰形狀十分生動，且呈現角度與植村直己攀登時的角度完全相同；表圈周圍以及表冠的藍色色調，也像是在白朗峰周圍的深藍陰影，限量500只。

Seiko Prospex製表110週年「Save the Ocean」GMT限定版SPB385J1腕表， 精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，全球限量4,000只，約62,000元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex製表110週年「Save the Ocean」GMT限定版SPB385J1腕表， 精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，全球限量4,000只，約62,000元。圖／Seiko提供

而Presage系列表款一如過往的成為演繹日本傳統工藝的載體，全新的Presage Craftsmanship系列分別採用琺瑯、漆藝、有田燒和七寶琺瑯等四種不同材質作為全新面盤，藉以紀念製表110周年。雖上述的工藝Seiko都曾使用過，然而新款卻採用新的表殼造型，稜角分明，其結構更能突顯面盤的細膩。其中的白色琺瑯面盤款，12點鐘位置設有紅色羅馬數字，讓人聯想到1913年的原款Laurel腕表，相信又將會成為消費者搶購目標之一。

Seiko Presage Craftsmanship系列中的白色琺瑯面盤款，12點鐘位置設有紅色羅馬數字，讓人聯想到1913年的原款Laurel腕表。圖／Seiko提供
Seiko Presage Craftsmanship系列中的白色琺瑯面盤款，12點鐘位置設有紅色羅馬數字，讓人聯想到1913年的原款Laurel腕表。圖／Seiko提供

Seiko Prospex系列SPB383J1兩地時間潛水表， 精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約56,000元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex系列SPB383J1兩地時間潛水表， 精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約56,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex系列SPB381J1兩地時間潛水表， 精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約56,000元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex系列SPB381J1兩地時間潛水表， 精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約56,000元。圖／Seiko提供

Seiko Prospex 1970年植村直己現代詮釋版腕表，精鋼表殼與表鍊，全球限量500只，約98,000元。 圖／Seiko提供
Seiko Prospex 1970年植村直己現代詮釋版腕表，精鋼表殼與表鍊，全球限量500只，約98,000元。 圖／Seiko提供

Seiko Presage Craftsmanship系列SPB395J1腕表，精鋼表殼搭配漆藝表盤，全球限量1,500只，約66,000元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Craftsmanship系列SPB395J1腕表，精鋼表殼搭配漆藝表盤，全球限量1,500只，約66,000元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Craftsmanship系列SPB397J1腕表，精鋼表殼搭配有田燒陶瓷表盤，全球限量1,500只，約66,000元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Craftsmanship系列SPB397J1腕表，精鋼表殼搭配有田燒陶瓷表盤，全球限量1,500只，約66,000元。圖／Seiko提供

Seiko Presage Craftsmanship系列SPB399J1腕表，精鋼表殼搭配七寶琺瑯表盤，全球限量800只，約74,000元。圖／Seiko提供
Seiko Presage Craftsmanship系列SPB399J1腕表，精鋼表殼搭配七寶琺瑯表盤，全球限量800只，約74,000元。圖／Seiko提供

腕表 日本

延伸閱讀

直上勞好遙遠！Bape推出平民版「沙士圈」、「雪花針」表款

菲董、蕾哈娜、C羅都圈粉？超狂豪奢珠寶表三月登台 經典《教父》配樂無限聽！

搶先公開！芝柏神秘駿馬陀飛輪 三月首現日內瓦

比川劇變臉更靈活！一打二「翻臉」表 A13獨賣開跑

相關新聞

摩斯「炸雞睡袋」又來了！限量5個 只送不賣

曾於網路上掀起旋風的摩斯「和風炸雞睡袋」來了！自3月6日起參與摩斯漢堡的指定任務，就有機會抽中「和風炸雞睡袋」，讓摩斯炸...

Seiko新表秀日本4大傳統工藝、行家瞄準首款兩地時間潛水表

SEIKO集團的Grand Seiko將在本月底的Watches & Wonders推出新作，因此Seiko便提前在日前，採取線上模式，公開今年度的系列新腕表。聚焦於品牌投身製表110周年，所以Presage系列呈現4款展現日本傳統工藝的表款；Prospex系列則有首款GMT兩地時區腕表問世。而同屬Prospex系列的還有以登山家植村直己曾配戴表款，進行復刻並重新詮釋的版本。

禾浩辰接代言人猛秀結實「麒麟臂」 變身台版水行俠男友力滿點！

男星禾浩辰雖然情場失意，但事業運依舊夯，近期接下了流行腕表品牌希奧朵拉（THEODORA’S）的代言人工作，形象廣告曝光。只見禾浩辰化身台版「水行俠」秀出結實肌肉的「麒麟臂」，男友力滿點，更讓粉絲看了口水直流。

勞力士揭幕2023一級方程式大賽 續譜賽道傳奇

隨著新一年邁向三月，2023年的一級方程式大賽（Formula 1®）也在上周正式於巴林站開賽。2023年的賽季將包含全...

小米攜手徠卡打造影像旗艦！Xiaomi 13 Series重磅登台

小米2月26日在西班牙巴塞隆納舉辦全球產品發表會，首度將攜手影像戰略夥伴「徠卡」打造的攝影旗艦Xiaomi 13 Ser...

免費吃到飽30天！台北遠東「快樂饗肉節」 抽Café黑卡

台北遠東香格里拉人氣自助餐廳「遠東Café」端出頂級肉品暢快吃到飽，即日起至5月4日的「快樂饗肉節」，包括現切爐烤澳洲和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦