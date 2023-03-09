摩斯「炸雞睡袋」又來了！限量5個 只送不賣

曾於網路上掀起旋風的摩斯「和風炸雞睡袋」來了！自3月6日起參與摩斯漢堡的指定任務，就有機會抽中「和風炸雞睡袋」，讓摩斯炸雞可以相伴自己入眠，數量有限，只送不賣。

摩斯所推出的「和風炸雞睡袋」完整重現炸雞的色澤與造型，自推出以來就引起熱烈的討論。摩斯也曾於今年1月所舉辦的活動中，送出10套和風炸雞睡袋。本次摩斯再度推出「看見安心的笑顏」主題活動，自3月6日至3月20日期間，於摩斯漢堡任一門市，與餐點一起拍下微笑時刻，上傳到個人Facebook，公開發布貼文及照片，並標記「#看見安心的笑顏」，符合資格者就有機會成為MOS笑顏大使，參加第二階段的票選活動。第一階段參加者中，也將抽出「和風炸雞睡袋」得主1名。

第一階段中，符合資格且按讚數最高前10名者，將可參加第二階段票選活動。3月21日至3月31日期間，獲得按讚數最高的前三名，也可獲得「和風炸雞睡袋」1個。活動期間參與貼文、投票、按讚或分享者，也機會抽中「和風炸雞睡袋」1名。

除此之外，摩斯推出日出大阪燒珍珠堡、松露起司薯條、V型薯、椪糖冰奶茶、冰椪糖雲朵拿鐵咖啡等一系列新品。為慶祝32週年生日，摩斯自3月10起還推出3大感恩活動。3月10日至4月30日止，使用 MOS Order App「安心取溫馨送」購買並兌換任一品項，即可每周抽金點，每月最大獎有機會抽中312點金點。在活動期間內購買任一品項，並使用轉贈功能成功5次以上者，加碼抽3,120元的摩斯卡，限額10名，中獎名單將統一於5月15日公告在摩斯漢堡官方網站。