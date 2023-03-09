會員點數快到期？全家便利商店「3大兌點攻略」一次看

超商消費累積的會員點數，除了用來加價購兌換集點商品之外，總是有不少點數默默地放到快過期。全家便利商店2022年會員累積點數將於3月31日到期，為了鼓勵會員活用點數，即日起至4月4日推出眾多點數優惠，提供「400項商品優惠兌」、「小點數抽萬元購物金」、「日系精品家電免費換」3大攻略；另外，還可用於消費折抵、公費代收折抵、點數公益捐等，透過多元兌點方式讓點數價值再放大。

全家便利商店深耕會員經濟，持續透過點數「好累、好兌、好折抵」3大特色串起生活服務，更帶動會員數持續成長，今年1月突破1,600萬大關。每年3月31日為全家便利商店前一年會員點數到期日，為鼓勵消費者「點」盡其用，即日起至4月4日推出眾多點數兌換活動，不論消費者持有的點數多寡，跟著3大攻略兌換，就能讓快到期的點數不被浪費。

●兌點攻略一：400項商品優惠兌

即日起至4月4日全家便利商店App推出超過百件「隨買跨店取」商品點數免費換，包含Let’s Café中杯單品美式咖啡，13,000點就能免費換一杯，換算每杯只要43元；還有300項商品可使用1,000點起加價購，並享半價優惠，品項包含鮮食、點心零食、飲品、日用品、保健食品等，最低只要1,000點加價1元就能購買。除了全家便利商店商品以外，會員還可使用點數兌換合作夥伴優惠券，300點起就可兌換My Music、LINE TV、ChargeSPOT、GoShare等優惠。

●兌點攻略二：小點數抽萬元購物金

想要試試手機，不能錯過全家便利商店App「兌點倒數331大輪盤」遊戲，即日起至3月21日進入遊戲頁面使用3,000點即可抽紅利購物金、抹茶系列新品，最高可獲得30元購物金或抹茶霜淇淋免費吃。活動期間還有因應棒球賽事推出的「全家超集棒點數投注抽」活動，會員可使用888點自選籤筒投注，投注一次立即享5元紅利金，有機會抽中Fami錢包30,000元購物金、膠囊咖啡機等好禮。此外，喜愛Pokémon GO的玩家會員還可參與「Pokémon GO輪盤抽抽樂」遊戲，使用1,000點遊玩，即可抽誘餌模組、孵化器等遊戲道具，總計限量1萬份，抽完為止。

●兌點攻略三：日系精品家電免費換

全家便利商店點數也能換家電，點數富翁們最期待的換購商品都在這，今年推出市價65,800元的tokuyo mini玩美椅320萬點免費換，或可使用800點加價36,800元購買；還有Sharp 65吋4K液晶顯示器、Haier 12KG蒸氣洗脫烘洗衣機、奇美星爵變頻冷暖氣機以及未來實驗室多款居家好物，皆可以800點加價購買或是點數免費換。若是點數小資族，也有豐富商品可選擇，質感實用類別首推800點加299元兌換Pierre Cardin提卡爾陶瓷雙飲杯，也可使用3萬點免費換；可愛生活小物則是800點加69元起就能換購。

若手中持有零星點數，於全家便利商店消費時可以300點折抵1元，還可透過App捐贈點數幫助公益團體；即日起更開放14項「公費代收點數折抵」服務，讓點數滿足會員全方位生活所需。