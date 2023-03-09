快訊

不想當普亭走狗！中亞國家喬治亞爆發大規模反俄抗爭

確診輕症3月20日起「0+n」 教部建議5日內自請病假、不列考核

輕症「0+n」3月20日上路 指揮中心：中重症才須通報

明華園總團蓬萊八仙齊！孫翠鳳：神仙戲不講神通講人性

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
明華園《東海鍾離》3月11、12日在衛武營歌劇院演出。記者徐如宜／攝影
明華園《東海鍾離》3月11、12日在衛武營歌劇院演出。記者徐如宜／攝影

國家文藝獎劇作家陳勝國八仙傳奇系列作品最終章《東海鍾離》，3月11、12日在衛武營歌劇院演出。總團長陳勝福表示，「八仙」是明華園代表作品，長達35年的創作時間，蓬萊八仙終於到齊，台上的演員已經從第二代到第四代，《東海鍾離》呈現跨世代打造「輕時尚」蓬萊仙島。

衛武營總監簡文彬表示，衛武營從2019年起連續與明華園合作，明華園在演出之餘，也致力扶植藝術文化教育，鼓勵年輕學子看戲。

明華園總團「八仙傳奇系列」，從1987年《蓬萊大仙》到2022年《東海鍾離》，歷經35年。明華園首席編導陳勝國表示，明華園的八仙故事，著重在平凡人如何透過歷經劫難、正向面對克服難關，走向成仙之路。《東海鍾離》的主題是「選擇」，在艱困的疫情期間相信大家都面對很多選擇，神仙們又何嘗不是？藉此鼓勵世人勇敢面對困境。

《東海鍾離》由孫翠鳳與陳昭賢共同飾演鍾離權，兩代小生不同的角色詮釋，女主角陳昭婷在兩代小生的對手戲中，不同的拋接展現表演功底。

孫翠鳳表示，明華園的神仙劇為何這麼出色？因為不講神通，講得是人性。一個平凡人歷經磨難與努力，走上成仙成佛之路，人性的善良很重要。劇中有個修行千年的「白鹿仙」，以成年麋鹿的體型等比例製作，為了讓白鹿仙可以生動地展現喜怒哀樂，和演員同台飆戲，首演之後重新設計製作修改了數十次，終於在衛武營首度亮相。

創團94年的明華園總團啟動傳承接班計畫，由第三代陳昭賢擔任《東海鍾離》製作人統籌整個製作。陳昭賢表示，這齣戲用年輕人的視角出發，以「輕時尚」為主要設計風格，也結合傳統歌仔戲的「機關變景」特效，漢鍾離成仙所登上的蓬萊仙島，不再是傳統的寫實的山景、海浪特效，而是以幾何圖形打造出來的全新版極簡、寫意的蓬萊仙島，也運用內台時期「下油鍋」特效，讓「時尚」與「傳統」並存於舞台上。

明華園《東海鍾離》3月11、12日在衛武營歌劇院演出。記者徐如宜／攝影
明華園《東海鍾離》3月11、12日在衛武營歌劇院演出。記者徐如宜／攝影
明華園總團長陳勝福表示，「八仙」是明華園代表作品，長達35年的創作時間，蓬萊八仙終於到齊，台上的演員已經從第二代到第四代。記者徐如宜／攝影
明華園總團長陳勝福表示，「八仙」是明華園代表作品，長達35年的創作時間，蓬萊八仙終於到齊，台上的演員已經從第二代到第四代。記者徐如宜／攝影
《東海鍾離》由孫翠鳳與陳昭賢共同飾演鍾離權，兩代小生不同的角色詮釋，女主角陳昭婷與兩代小生對手戲。記者徐如宜／攝影
《東海鍾離》由孫翠鳳與陳昭賢共同飾演鍾離權，兩代小生不同的角色詮釋，女主角陳昭婷與兩代小生對手戲。記者徐如宜／攝影
明華園《東海鍾離》3月11、12日在衛武營歌劇院演出。記者徐如宜／攝影
明華園《東海鍾離》3月11、12日在衛武營歌劇院演出。記者徐如宜／攝影
明華園《東海鍾離》3月11、12日在衛武營歌劇院演出。記者徐如宜／攝影
明華園《東海鍾離》3月11、12日在衛武營歌劇院演出。記者徐如宜／攝影

明華園 八仙 衛武營

延伸閱讀

衛武營管風琴音樂節 跨縣市串連世界級管風琴

全台最好的管風琴都在南方衛武營與屏東演藝廳攜手齊奏

北市立委選舉 黃呂錦茹：王世堅是奇葩「有點怕他」

Jisoo親姊姊「高中美到出名」激似韓孝周　神仙基因助攻IG業配接到手軟

相關新聞

會員點數快到期？全家便利商店「3大兌點攻略」一次看

超商消費累積的會員點數，除了用來加價購兌換集點商品之外，總是有不少點數默默地放到快過期。全家便利商店2022年會員累積點...

明華園總團蓬萊八仙齊！孫翠鳳：神仙戲不講神通講人性

國家文藝獎劇作家陳勝國八仙傳奇系列作品最終章《東海鍾離》，3月11、12日在衛武營歌劇院演出。總團長陳勝福表示，「八仙」...

限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、Let’s Café大杯拿鐵」買1送1

週末晴朗好天氣出遊歡聚，別忘了到超商搶限時好康！全家便利商店3月10日至3月12日限時3天使用全盈+PAY支付，可享全家...

限時5天！7-ELEVEN門市「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡」買1送1

浪漫的白色情人節即將到來，7-ELEVEN CITY系列飲品串聯線上線下限時推出多款告白咖啡與茶飲，陪伴大家甜甜蜜蜜歡度...

年度最大「北海道展」 遠東百貨攜手city’super推百款獨家美食 白色戀人、名店拉麵一次滿足

近期因日劇《First Love初戀》、旅遊解封帶動了北海道旅遊及美食熱議話題，遠東百貨首度攜手city'super，自...

BTS金南俊撞包楊紫瓊！超軟羊皮編織包到底紅什麼？

性別流動的概念近年在時裝產業大為流行，強調不再為制式的二元分類、社會觀察所限制。全身配件中，包款可能是最去性別的一項單品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦