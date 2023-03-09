明華園總團蓬萊八仙齊！孫翠鳳：神仙戲不講神通講人性

國家文藝獎劇作家陳勝國八仙傳奇系列作品最終章《東海鍾離》，3月11、12日在衛武營歌劇院演出。總團長陳勝福表示，「八仙」是明華園代表作品，長達35年的創作時間，蓬萊八仙終於到齊，台上的演員已經從第二代到第四代，《東海鍾離》呈現跨世代打造「輕時尚」蓬萊仙島。

衛武營總監簡文彬表示，衛武營從2019年起連續與明華園合作，明華園在演出之餘，也致力扶植藝術文化教育，鼓勵年輕學子看戲。

明華園總團「八仙傳奇系列」，從1987年《蓬萊大仙》到2022年《東海鍾離》，歷經35年。明華園首席編導陳勝國表示，明華園的八仙故事，著重在平凡人如何透過歷經劫難、正向面對克服難關，走向成仙之路。《東海鍾離》的主題是「選擇」，在艱困的疫情期間相信大家都面對很多選擇，神仙們又何嘗不是？藉此鼓勵世人勇敢面對困境。

《東海鍾離》由孫翠鳳與陳昭賢共同飾演鍾離權，兩代小生不同的角色詮釋，女主角陳昭婷在兩代小生的對手戲中，不同的拋接展現表演功底。

孫翠鳳表示，明華園的神仙劇為何這麼出色？因為不講神通，講得是人性。一個平凡人歷經磨難與努力，走上成仙成佛之路，人性的善良很重要。劇中有個修行千年的「白鹿仙」，以成年麋鹿的體型等比例製作，為了讓白鹿仙可以生動地展現喜怒哀樂，和演員同台飆戲，首演之後重新設計製作修改了數十次，終於在衛武營首度亮相。