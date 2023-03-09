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限時5天！7-ELEVEN門市「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接浪漫白色情人節，7-ELEVEN門市3月10日至3月14日限時5天推出CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡買1送1。圖／7-ELEVEN提供
迎接浪漫白色情人節，7-ELEVEN門市3月10日至3月14日限時5天推出CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡買1送1。圖／7-ELEVEN提供

浪漫的白色情人節即將到來，7-ELEVEN CITY系列飲品串聯線上線下限時推出多款告白咖啡與茶飲，陪伴大家甜甜蜜蜜歡度幸福佳節，還有告白傳情小Tips一定要牢記！

7-ELEVEN門市3月10日至3月14日限時5天推出CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡買1送1、CITY TEA冰淇淋紅茶買1送1，可與情人共享或送給心儀的對象。

「OPEN POINT行動隨時取」則於3月12日至3月16日限時5天推出CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA冰淇淋紅茶、CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等同品項買5送2。「OPEN POINT行動隨時取」同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，現萃茶、精品咖啡為限定門市兌領。

送給情人的浪漫心意可以讓「OPEN POINT行動隨時取」作為告白神器，活動期間購買白色情人節告白咖啡案型並完成轉贈分享，可獲得隨時取CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬賣場連結；使用「白色情人節數位告白傳情小卡」轉贈咖啡送給心愛的人之後，別忘了按下「通知朋友」即可選擇貼圖賀卡，寫下想說的文字傳送給對方。

迎接浪漫白色情人節，「OPEN POINT行動隨時取」於3月12日至3月16日限時5天推出CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA冰淇淋紅茶、CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等同品項買5送2。圖／7-ELEVEN提供
迎接浪漫白色情人節，「OPEN POINT行動隨時取」於3月12日至3月16日限時5天推出CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA冰淇淋紅茶、CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等同品項買5送2。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」3月12日至3月16日限時5天推出CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵同品項買5送2。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」3月12日至3月16日限時5天推出CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵同品項買5送2。圖／7-ELEVEN提供
迎接浪漫白色情人節，7-ELEVEN門市3月10日至3月14日限時5天推出CITY TEA冰淇淋紅茶買1送1。圖／7-ELEVEN提供
迎接浪漫白色情人節，7-ELEVEN門市3月10日至3月14日限時5天推出CITY TEA冰淇淋紅茶買1送1。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 告白 情人節

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