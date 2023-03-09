年度最大「北海道展」 遠東百貨攜手city’super推百款獨家美食 白色戀人、名店拉麵一次滿足

近期因日劇《First Love初戀》、旅遊解封帶動了北海道旅遊及美食熱議話題，遠東百貨首度攜手city'super，自即日起至3月21日，於板橋大遠百、遠百信義A13、台中大遠百、遠百竹北等4家遠東百貨，以及全台city’super分店串連舉辦年度規模最大北海道展，嚴選上百款北海道限定美食及當季生鮮物產，更有高達7成為獨家販售。活動期間於遠百4分店活動會場，以及位於遠百內的5家city'super超市更推出消費滿800元即送100元超市抵用券、日本進口「北海道旭川市吉祥物紀念徽章」等限量好禮，想要盡情回味北海道限定美味，趕快衝一波。

此次北海道展主打「殿堂級伴手禮」、「煮婦神隊友」、「傳統職人手藝」3大亮點，首推春季限定的「ROYCE’櫻花白起司口味生巧克力」，以及遊北海道必掃貨的「白色戀人白巧克力夾心餅乾」以及「白巧克力布丁」、「白巧克力年輪蛋糕」等，而來自北海道「甜點之都」江別市的「Bake de arles窯烤泡芙」濃郁蛋香、奶香也值得入手；另外，「菊田食品豆腐提拉米蘇蛋糕」以豆腐做成起司蛋糕，層次豐富每一口都是令人意想不到新鮮口感。

除了甜點，日式拉麵也是經典不敗的人氣商品，活動期間全台獨賣「菊水EBECHUN醬油/味增/鹽味3種風味拉麵禮盒」，還有「菊水北海道四大排隊拉麵名店聯名套組」在家就能輕鬆一次品嘗包含「蜂屋」、「純連」、「一文字」、「味之大王」北海道4大排隊拉麵名店的醬油、味噌、鹽味、咖哩等各種口味招牌拉麵。