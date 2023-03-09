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年度最大「北海道展」 遠東百貨攜手city’super推百款獨家美食 白色戀人、名店拉麵一次滿足

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
遠東百貨攜手city'super合辦年度最大北海道展，由日台交流協會服部副代表、北海道眾多品牌社長，與city'super營運長劉朝雄（中）、遠東百貨板橋區總店長施智耀一起為北海道文化物產展揭開序幕。圖／city’super提供
遠東百貨攜手city'super合辦年度最大北海道展，由日台交流協會服部副代表、北海道眾多品牌社長，與city'super營運長劉朝雄（中）、遠東百貨板橋區總店長施智耀一起為北海道文化物產展揭開序幕。圖／city’super提供

近期因日劇《First Love初戀》、旅遊解封帶動了北海道旅遊及美食熱議話題，遠東百貨首度攜手city'super，自即日起至3月21日，於板橋大遠百、遠百信義A13、台中大遠百、遠百竹北等4家遠東百貨，以及全台city’super分店串連舉辦年度規模最大北海道展，嚴選上百款北海道限定美食及當季生鮮物產，更有高達7成為獨家販售。活動期間於遠百4分店活動會場，以及位於遠百內的5家city'super超市更推出消費滿800元即送100元超市抵用券、日本進口「北海道旭川市吉祥物紀念徽章」等限量好禮，想要盡情回味北海道限定美味，趕快衝一波。

此次北海道展主打「殿堂級伴手禮」、「煮婦神隊友」、「傳統職人手藝」3大亮點，首推春季限定的「ROYCE’櫻花白起司口味生巧克力」，以及遊北海道必掃貨的「白色戀人白巧克力夾心餅乾」以及「白巧克力布丁」、「白巧克力年輪蛋糕」等，而來自北海道「甜點之都」江別市的「Bake de arles窯烤泡芙」濃郁蛋香、奶香也值得入手；另外，「菊田食品豆腐提拉米蘇蛋糕」以豆腐做成起司蛋糕，層次豐富每一口都是令人意想不到新鮮口感。

除了甜點，日式拉麵也是經典不敗的人氣商品，活動期間全台獨賣「菊水EBECHUN醬油/味增/鹽味3種風味拉麵禮盒」，還有「菊水北海道四大排隊拉麵名店聯名套組」在家就能輕鬆一次品嘗包含「蜂屋」、「純連」、「一文字」、「味之大王」北海道4大排隊拉麵名店的醬油、味噌、鹽味、咖哩等各種口味招牌拉麵。

北海道是日本的酪農王國，超人氣的濃厚牛乳系冰淇淋及乳製品當然也不能錯過，擁有百年歷史的「町村農場」製作的奶油起司抹醬曾獲得Japan Cheese Award殊榮，香濃好吃又非常百搭。另外，採用全日本第一大牛乳產量地區的別海町內的自家牧場新鮮生乳製作「別海乳業PETSUKAI冰淇淋」，也讓人彷彿置身北國立刻享受濃醇香的美味。

遠東百貨攜手city'super合辦年度最大北海道展，即日起至3月21日，於指定活動店鋪消費滿800元即送100元超市抵用券。圖／city’super提供
遠東百貨攜手city'super合辦年度最大北海道展，即日起至3月21日，於指定活動店鋪消費滿800元即送100元超市抵用券。圖／city’super提供
ROYCE'春季期間限定櫻花白起司口味生巧克力，20枚售價520元。圖／city’super提供
ROYCE'春季期間限定櫻花白起司口味生巧克力，20枚售價520元。圖／city’super提供
菊田食品豆腐提拉米蘇蛋糕，售價360元，任選2個特價662元。圖／city’super提供
菊田食品豆腐提拉米蘇蛋糕，售價360元，任選2個特價662元。圖／city’super提供
菊水北海道四大排隊拉麵名店聯名套組550g，售價650元。圖／city’super提供
菊水北海道四大排隊拉麵名店聯名套組550g，售價650元。圖／city’super提供

北海道 拉麵 巧克力

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