想要抗老先從防曬做起！專櫃新品強打珍稀成分順便保養
進入春夏季節，讓許多品牌狂推防曬新品，其實想要肌膚抗老，就得先從防曬開始做起！而防曬產品有開架與專櫃，其中專櫃保養品推出新品防曬，除了潤色，更添加許多珍稀材質，除了防曬還能順便保養與保濕，讓防曬更具多元防護的可能性。
嬌蘭推出全新皇家蜂王乳UV隔離乳 SPF50/PA++++，有著超高的防曬係數，同時抵抗UVA與UVB，最特別是加入動態黑蜂修護科技，含有烏埃尚島黑蜂蜂蜜與其他三種蜂蜜，以及獨特的蜂王乳打造而成，更特別加入煥采白蜂蜜，讓肌膚找回光采透亮，整體質地清新，且具有飾色功效，還能讓肌膚順便保養，持續發光。
YSL推出全新的極效活萃輕盈UV防曬凝露SPF50+/PA++++，除了有最高的防曬係數，強調是輕盈無油水感質地，強調零油配方，以及維他命B3修護精華，能夠達到對抗光老化的現象；更特別加入來自摩洛哥奧里卡花園的極淨化香檸精萃，提高含水量，讓肌膚更為水潤，並強調不阻塞毛孔，讓肌膚可以減少負擔。
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