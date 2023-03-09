想要抗老先從防曬做起！專櫃新品強打珍稀成分順便保養

瑞士天梭表（TISSOT）2023年度新表款，在日前正式公開，有讓人驚喜的設計，也有熟悉的產品再進化，整體而言，在目前能曝光的款式來說，算是中規中矩。但還有很多有趣概念腕表，品牌總裁Sylvain Dolla在與媒體的線上發表會中，卻要我們先保留，就如同他說「當我加入天梭表後，對品牌豐富的典藏作品感到訝異」，暗示了將取材自過去的經典款，留待日後公開。

2023-03-09 12:06