TISSOT經典腕表改裝又升級 新配色、新尺寸輕鬆搭出個人丰采
瑞士天梭表（TISSOT）2023年度新表款，在日前正式公開，有讓人驚喜的設計，也有熟悉的產品再進化，整體而言，在目前能曝光的款式來說，算是中規中矩。但還有很多有趣概念腕表，品牌總裁Sylvain Dolla在與媒體的線上發表會中，卻要我們先保留，就如同他說「當我加入天梭表後，對品牌豐富的典藏作品感到訝異」，暗示了將取材自過去的經典款，留待日後公開。
TISSOT端出第一波腕表就是品牌長銷的Chemin des Tourelles杜魯爾系列，從內到外都升級，瞄準了千禧世代在工作或是休閒時的著裝搭配需求。通常鐘表品牌不太會改動自家招牌設計腕表，而且還是以總部所在地街道命名的系列，不過既然要優化，那就勢必得讓人覺得「有感」。
天梭表的杜魯爾系列首先改變的就是換上拱形藍寶石水晶玻璃表鏡，讓雋永復古感更加強烈；其次是原本的棒狀指針，變成箭頭形，搭配經典表盤風格，更符合現代審美觀點。再來是仍搭載Powermatic 80機芯，不過卻具備高抗磁Nivachron™ 鈦合金游絲在其中，既延續長效動力，還能抵抗日常生活中3C產品磁場影響走時。最後，TISSOT一共替杜魯爾系列準備了42、39及34毫米的尺寸，並配備多種表面材質，與多款不同色系快拆表帶可挑選，換言之可搭配出最符合個人丰采的腕表。
不僅如此，近年躍居TISSOT暢銷榜前三名的PRX系列，於新的一年到來時，加入全新配色自動計時碼表之外，40毫米尺寸自動上鍊款與石英款分別推出湖水藍、面盤帶有夜光效果的設計。值得注意的是，PRX的新款腕表，不再固守一體式鍊帶的形式，而是有了黑、白二色的快拆式橡膠表帶可替換。另外，說到天梭表怎麼能忘了運動表款，身為NBA官方計時品牌的他們，也備有全新Supersport系列石英Chrono Basketball計時碼表，全黑設計並於秒針和表帶上點綴了象徵籃球的橘色，而且煙燻漸層黑色表盤，有著籃球網的紋路裝飾，是運動精神結合街頭風格最佳詮釋。
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