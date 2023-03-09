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打卡秘境、與動物共進早餐！新加坡送旅客40項免費體驗

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
在「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」探索打卡秘境。圖／新加坡旅遊局提供
在「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」探索打卡秘境。圖／新加坡旅遊局提供

疫情遠去，各國都在搶國際觀光客，新加坡旅遊局繼去年9月在台灣發布「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」的品牌復甦策略，陸續推出系列新加坡相關專屬活動讓台灣消費者搶先體驗；2月宣布免隔離入境政策，今早再度驚喜推出「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」，提供訪星旅客近40項全「星」體驗的免費選擇。

新加坡旅遊局長陳建隆（Keith Tan）表示，「自去年邊境完全開放以來，旅遊業已經強勁回歸新加坡。隨著更多國際旅客的來訪，我們希望介紹我國獨有卻鮮為人知的體驗，增強他們對新加坡的探索。我邀請所有旅客通過此計畫，來探索新加坡的多元化產品和體驗，並與他人分享每個人的積極體驗。」

新加坡旅遊局即日起推出的「新加坡獎勵計畫」，正是要讓國際遊客有機會免費選擇體驗新加坡近40個創新體驗活動之一，探索新加坡的魅力。活動從即起到年底或換完為止，搭乘飛機入境新加坡的短期遊客，皆可從中挑選、免費兌換體驗，包括許多體驗是深入在地的獨特文化景點。兌換和預訂可在VisitSingaporeAPP或計畫專屬網頁進行。

在免費體驗中，包含創新與驚喜、美食之旅、永續與舒活等類別，像是透過獨特的旅行方式，如新加坡歷史自行車之旅和武吉士、滑鐵盧街和甘榜格南打卡步行導覽，探索風景如畫的地區；或可在新加坡河餐飲遊船上品嘗新加坡的美食佳餚，一邊探索這個島城的歷史；或者在銅獅蒸餾廠（Brass Lion Distillery）之旅上發掘新加坡辛口琴酒(Dry Gin) 的起源。

甚至也可透過如百褶包製作工作坊，在SEA海洋館（S.E.A. Aquarium™）和幕後導覽導遊的帶領下了解海洋養殖保育；或者通過Jewel Connection的樟宜機場和星耀樟宜步行之旅，深入了解世界上最好的機場之一；還有與動物共進早餐、秘境打卡、調製香水、茶道體驗等豐富有趣的多元選項。

旅客可在社群媒體加入#SingapoRewards，分享自己的新加坡之旅。更多體驗項目可參考：https://singaporewards.visitsingapore.com。

新加坡防疫政策已全面鬆綁，入境旅客不論是否施打完整疫苗，只須於登機前72小時內填寫新加坡入境卡（Singapore Arrival Card, SGAC）即可輕鬆入境，境內旅遊也不需配戴口罩。

在「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」享受自行車的旅行樂趣。圖／新加坡旅遊局提供
在「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」享受自行車的旅行樂趣。圖／新加坡旅遊局提供
在「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」打造專屬自己的香水。圖／新加坡旅遊局提供
在「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」打造專屬自己的香水。圖／新加坡旅遊局提供
在「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」與動物共進早餐。圖／新加坡旅遊局提供
在「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」與動物共進早餐。圖／新加坡旅遊局提供

新加坡 樟宜機場

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