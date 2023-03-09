3月壽星享「亞尼克生乳捲買1送1」！現賺380元
主打生乳捲的「亞尼克」本月初開設屏東首間街邊店，正式插旗台灣最南端。為慶祝新店開幕，即日起至3月31日期間，凡是「3月壽星」，就可享「生乳捲買1送1」的生日當日優惠，現賺380元。
亞尼克近期攜手youtuber喬瑟夫，聯名推出「喬克魔粒生乳捲」，標榜使用特黑巧克力泡芙蛋糕、可可北海道奶霜、巧克力豆與巧克力酥菠蘿等元素，兼具酥脆與柔軟口感。小條（12公分）售價475元，大條（18公分）售價560元。
為慶祝屏東首間街邊店開幕，加上喬瑟夫為屏東人，因此即日起至3月31日期間，「3月壽星」於生日當天，憑身份證件購買「喬克魔粒生乳捲」1條，就可免費加贈「原味生乳捲」1條，全台門市每日每店限量10名。
同為3月壽星的官網會員，當月於官網「三月壽星專區」選購「喬克魔粒生乳捲」1條，結帳時即匯入「壽星生日禮券再送原味生乳捲」，同樣可以獲得免費「原味生乳捲」1條。另外在4月5日前，3月壽星至亞尼克官方臉書參與活動，也有機會抽中「原味生乳捲」。
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