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雄獅Ｘ星宇關島包機4月啟航 推「買一送一」已賣破百組

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅旅遊推出關島行程限時買一送一優惠。圖／雄獅旅遊
雄獅旅遊推出關島行程限時買一送一優惠。圖／雄獅旅遊

雄獅（2731）看好國際旅遊商機，將於4月1日至6月24日攜手星宇航空，獨家推出關島包機商品，共有22個出發日、近4,000席座位，日前配合38女神節買一送一活動，短短7小時就創下銷售破百組佳績。為延續買氣，雄獅再加碼即日起至3月10日18時前，購買4月5日、9日、13日、17日、25日，以及5月7日、15日出發之指定關島行程，即可享買一送一優惠。

雄獅旅遊觀察，療癒型渡假旅遊近期越來越受到旅客受到青睞，像是關島擁有潔白沙灘、蔚藍海岸、宜人氣候以及豐富多元的文化，一年四季都可以享受各式各樣的特色活動，雄獅旅遊春節期間推出關島包機，即創下載客率100%佳績，吸引不少蜜月、學生、家庭、年輕自由行旅客前往。

雄獅旅遊表示，關島距離台灣飛行時間僅需3.5小時，也是距離台灣最近的美國領土，台灣旅客入境免簽證，無論想要在海灘戲水、免稅購物，或是在國際級高爾夫球場盡情揮桿，都可滿足不同族群旅客的需求。

旅客除了可以到戀人岬、西班牙花園廣場、自由女神像等熱門景點外，推薦的隱藏版玩法是前往「比基尼島」，享受觀賞海豚、水上摩托車、香蕉船等水上活動，還有體驗關島首座海上鞦韆，用美照留下最棒的旅遊回憶。

關島 雄獅

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