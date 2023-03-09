鬼太郎閉展倒數 台灣唯一站錯過不再

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展於2022/12/31在華山文創園區隆重登場，由日本妖怪博士水木茂老師筆下的「鬼太郎」帶領100隻日本經典妖怪親臨台灣。此展覽係由日本水木工作室全新打造的沉浸式妖怪展，除了高度還原水木老師筆下的妖怪世界，展場內還有許多與妖怪互動的裝置、更有讓你意想不到的驚喜，恐怖又好玩。

另外，展場內的妖怪百貨店更是好逛好買，除了日本獨家授權的鬼太郎周邊產品外，還有台灣場限定的獨家商品，滿足把鬼太郎帶回家的心願。熟食區也準備了眼球老爹和鬼太郎的可愛包子，打卡拍照真的萌度破表，本次展覽即將在2023/4/5閉展，還沒來體驗的朋友要記得把握時間。

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展 僅在台北展出，其他縣市的朋友想來看展也不用擔心住宿問題。此次鬼太郎特地與和和苑三井花園飯店(MGH Mitsui Garden Hotel) 台北忠孝共同推出住宿方案，凡在活動期間內透過此專案訂房，可享比官網「優惠房價專案」更優惠的最高20% OFF價格，快點邀約三五好友一起來趟鬼太郎百妖巡禮吧！